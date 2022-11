IMC Bachelor Info Day: Am 1. Dezember kann man das Studienangebot der IMC FH Krems persönlich vor Ort kennenlernen

Krems (OTS) - Am Donnerstag, 1. Dezember 2022, haben zukünftige Studierende in der Zeit von 14:00–17:30 Uhr die Gelegenheit, die Bachelor-Studiengänge der IMC FH Krems vor Ort kennenzulernen. Insgesamt 17 Bachelor-Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences warten auf Interessierte. Ein vielfältiges und spannendes Programm bildet den Rahmen der Veranstaltung.

Wertvolle Einblicke vor Ort am IMC Campus Krems

Studiengangsleiter*innen, Studierende, Lehrende und das IMC-Team stehen am IMC Campus Krems für Fragen zur Verfügung und geben Einblicke in die Bachelor-Studiengänge. Bei einer Hausführung können sich angehende Studierende ein Bild von den modernen Gebäuden am IMC Campus in der Universitätsstadt Krems machen. Alle, die sich registrieren und persönlich zum Bachelor Info Day kommen, erwartet ein Gastgeschenk. Und zum Verweilen laden das gemütliche Sustainability Café und der Punschstand der ÖH IMC Krems ein.

Karrierestart in Krems

Die praxisorientierten Lehrinhalte können im geplanten Berufspraktikum eines Vollzeitstudiums direkt umgesetzt werden. Zudem haben Berufstätige die Möglichkeit, ausgewählte Studiengänge berufsbegleitend zu absolvieren. Die Kooperation von Lehre, Forschung und Wirtschaft wird dabei großgeschrieben.

Gesundheits- und Krankenpflege: Zukunftssicher und sinnstiftend

In diesem Studiengang steht die aktive Unterstützung von Menschen in außerordentlichen Lebenssituationen im Vordergrund. Akutpflege, Langzeitpflege, mobile Pflege und Rehabilitationspflege werden sowohl theoretisch als auch praktisch gelehrt. Außerdem können sich Studierende eine bessere Gesundheitsförderung zum Ziel setzen, beraten, erforschen, entwickeln und später Teams führen oder lehren. Bei diesem Studiengang wird neben Krems auch in Mistelbach ein weiterer Studienstandort angeboten. Am Standort Krems ist zudem ein Studienstart im Sommersemester 2023 möglich.

Fokus Internationalität

3.100 Studierende aus 85 verschiedenen Nationen

Über 160 Partnerhochschulen weltweit

50% der Studiengänge in englischer Sprache

Das Bachelor-Studienangebot

Wirtschaft

Betriebswirtschaft für das Gesundheitswesen (Vollzeit und berufsbegleitend)

Business Administration

Export-oriented Management

International Wine Business

Tourism and Leisure Management (Vollzeit und berufsbegleitend)

Unternehmensführung (Vollzeit und berufsbegleitend)

Digitalisierung und Technik

Applied Chemistry

Informatics

Gesundheit

Ergotherapie

Gesundheits- und Krankenpflege

Hebammen

Musiktherapie

Physiotherapie

Life Sciences

Medical and Pharmaceutical Biotechnology

