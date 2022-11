9. Bezirk: Gedenken an Karlsson am 16.11. im Bunker

Wien (OTS) - Arne Karlsson (1912 – 1947) war für die schwedische Hilfsorganisation „Rädda Barnen“ („Rettet das Kind“) im Einsatz, die einstmals zur Linderung der argen Not in Wien täglich rund 70.000 Essensrationen verteilte. Der Wohltäter wurde im Dienst erschossen. Als Zeichen des Gedenkens an den Humanisten zeigt das „ALSEUM-Befreiungsmuseum“ im Bunker im Arne-Karlsson-Park (9., Ecke Währinger Straße 45 - Spitalgasse) eine Ausstellung, die am Mittwoch, 16. November, ab 15.00 Uhr, sowie in weiterer Folge nach Vereinbarung (Telefon 0676/611 92 32) zu sehen ist. Der Eintritt ist frei. Auskünfte per E-Mail: bm1090@bezirksmuseum.at.

Teilnehmer*innen sollen die aktuellen Corona-Richtlinien beachten. Die „Befreiungsmuseum“ genannte Bunkeranlage im Park gehört dem Museumsverbund „ALSEUM“ an und wird durch den Bezirkshistoriker Wilhelm Urbanek geleitet. In der neuen Gedenkausstellung weisen die Kurator*innen mit Texten und Abbildungen auf die vormaligen Taten der Menschlichkeit des Arne Karlsson hin. Urbanek ist auch für das Alsergrunder Bezirksmuseum ehrenamtlich verantwortlich. Weitere Angaben dazu im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Schwedischer Wohltäter Arne Karlsson: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Arne_Karlsson

Veranstaltungen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

