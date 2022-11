Der Ball der Wiener Wirtschaft tanzt am 27. Jänner 2023 in der Wiener Hofburg

Der Wirtschaftsbund Wien lädt am 27. Jänner 2023 in die Wiener Hofburg zum 62. Ball der Wiener Wirtschaft.

Wien (OTS) - Der Ball der Wiener Wirtschaft in der Wiener Hofburg ist ein Highlight im Ballkalender der Unternehmer:innen und Wirtschaftstreibenden in Österreich. Nach zwei Jahren Pause wird der Ball wieder stattfinden und verspricht dabei auch dieses Jahr ein besonderes Rahmenprogramm.

„Die Vorfreude auf ein gemeinsames Fest in der Wiener Hofburg zusammen mit den Wiener Unternehmer:innen und vielen weiteren Ballgästen ist besonders groß,“ sagt Walter Ruck, Wirtschaftsbund Wien Obmann, als Gastgeber des Abends.

Nach den Highlights der letzten Bälle mit Conchita Wurst, Nena und Anastacia, wird auch 2023 die Wiener Ballkultur groß gefeiert werden. Das Programm bietet mit klassischen und modernen musikalischen Acts für alle Ballgäste ein stimmungsvolles Musik- und Tanzangebot und für die Mitternachtseinlage wird ein ganz besonderer Künstler-Act extra nach Wien eingeladen.

Genuss und Erlebnisvielfalt

Den Ballgästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wird am Ball der Wiener Wirtschaft die Möglichkeit geboten, traditionelle Wiener Betriebe in all ihren Facetten kennenzulernen.

Die Wiener Kosmetiker:innen optimieren auf Wunsch das Ball-Make-Up oder kreieren ein neues Nageldesign, die Rauchfangkehrer:innen verkaufen Glückslose der Tombola und Wiener Masseur:innen lösen Muskelverspannungen. Viele weitere Betriebe geben näheren Einblick in das kunstvolle Handwerk mit Holz-, Stein oder Leder.

Eine Genussmeile verwöhnt die Ballgäste mit kulinarischen Spezialitäten in süß und salzig. Für Unterhaltung und Nervenkitzel sorgt der Roulette Tisch von Casinos Austria.

Ballkarten für den Ball der Wiener Wirtschaft können ab 11. November online unter http://hofburg-ball.at/ballkarten bestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Elissa Frankl, MA

Wirtschaftsbund Wien

Straße der Wiener Wirtschaft 3, Ebene 5B, Tür 2

1020 Wien



T +43 1 512 76 31

E e.frankl @ wirtschaftsbund-wien.at