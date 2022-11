Konferenz der Sozialversicherungsträger beschließt neuen Hebammen-Gesamtvertrag

Wien (OTS) - In der Konferenz der Sozialversicherungsträger wurde heute der Abschluss eines neuen, deutlich überarbeiteten Hebammen-Gesamtvertrags freigegeben. Dem positiven Ergebnis vorangegangen waren mehrere konstruktive Verhandlungsrunden zwischen Sozialversicherung und dem Österreichischen Hebammengremium seit dem Spätsommer. Aus der Taufe gehoben wurde ein moderner, zukunftstauglicher und für Hebammen attraktiver Gesamtvertrag, der deren Leistungserbringung vereinfacht sowie gezielte Entlastungen beinhaltet. Gleichzeitig wird die Versorgung von Mutter und Kind rund um die Geburt weiter verbessert.



Erstmalig im Gesamtvertrag inkludiert sind Modernisierungen wie Telefonberatungen und die telemedizinische Betreuung unter besonderen Umständen, beispielsweise aufgrund einer Pandemie oder der Unmöglichkeit der persönlichen Betreuung. Neu ist auch die Aufnahme der Leistung des Hebammenbeistands bereits vor der Geburt ab der 32. Schwangerschaftswoche bei einer geplanten stationären Spitals-Entbindung. Mehr Flexibilität bringt die Möglichkeit, dass Hebammen Planstellen ab sofort auch teilen können, außerdem können sie andere Hebammen zur Entlastung anstellen. Weiters wurden die Tarife für Hausbesuche und Ordinationen rückwirkend ab 1.1.2022 erhöht und weitere jährliche Anhebungen bis 2025 fixiert. Für alle Tarife wurde eine automatische Valorisierung beginnend ab 2025 vereinbart.



Der neue Hebammen-Gesamtvertrag tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft.



Über den Dachverband der Sozialversicherungsträger

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger wurde mit 1. Jänner 2020 gegründet. Die Organisation koordiniert und unterstützt die fünf gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungen ÖGK, SVS, BVAEB, PVA und AUVA und ist unter anderem für Digitalisierungsinitiativen, internationale und rechtliche Angelegenheiten, Statistik, Dienstrecht sowie Arznei- und Heilmittel zuständig. Das geschäftsführende Organ ist die Konferenz der Sozialversicherungsträger. Dieser gehören die Obleute und deren Stellvertreter der fünf Träger an. Am 14. Jänner 2020 wurden SVS-Obmann Peter Lehner als 1. Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger und die AUVA-Obmann-Stellvertreterin Ingrid Reischl als 2. Vorsitzende gewählt. Die Sitzungsführung rotiert unter den Co-Vorsitzenden halbjährlich. Das Büro des Dachverbands wird von Alexander Burz geleitet, hat rund 270 Mitarbeiter und seinen Sitz in der Kundmanngasse in Wien-Landstraße.

