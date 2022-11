Orange the World: 16 Tage lang ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen

Soroptimistinnen legen Fokus auf Prävention und Bewusstseinsarbeit mit Männereinrichtungen

Wien (OTS) - Die Zeit zwischen 25. November und 10. Dezember steht jährlich im Zeichen der Bewusstseinskampagne Orange the World. Soroptimist International Austria setzt in diesem Jahr verstärkt auf Prävention und die Zusammenarbeit mit Männereinrichtungen. Die hohe Zahl der Femizide – bereits 28 im Jahr 2022 in Österreich – sowie die erschütternde Statistik zur Gewaltausübung an Frauen zeigen, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit denn je braucht.

Gewalt an Frauen wird sowohl physisch als auch psychisch ausgeübt und passiert vor allem im häuslichen Umfeld. Darum sehen die Soroptimistinnen dringenden Handlungsbedarf, verstärkt auf Prävention zu setzen. In Zusammenarbeit mit Männerberatungsstellen und Schulen, wo schon Jugendliche für das Thema sensibilisiert werden sollen, will man Bewusstsein dafür schaffen, dass Gewalt keine Lösung ist und auch kein Zeichen von Stärke, sondern persönliche Schwäche zum Ausdruck bringt.

„Wir müssen erreichen, dass Frauen und Mädchen Gewalt nicht akzeptieren, sondern sich jemandem anvertrauen, sich dagegen wehren“, betont Eliette Thurn, Präsidentin von Soroptimist International Austria. „Das Ziel von Orange the World ist, allen, denen Gewalt widerfährt, wie auch jenen, die Gewalt ausüben, klarzumachen, dass Gewalt keine Lösung ist und keinen Platz in unserer Gesellschaft hat.“

Während im letzten Jahr im Zuge von Orange the World über 250 Gebäude in orangem Licht erstrahlten, wird dies heuer aufgrund der Klima- und Energiekrise – mit wenigen Ausnahmen – nicht stattfinden. Soroptimist Austria forciert die Beleuchtung bedeutender Gebäude in diesem Jahr bewusst nicht. Es werden nur jene Gebäude, die ohnehin beleuchtet sind, nach Möglichkeit orange gefärbt, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Daher ist die Unterstützung der Medien heuer umso wichtiger, damit „Orange“ sichtbar wird.

Zum Auftakt der 16-tägigen Kampagne wird am 25.11. der Uniqua Tower in Wien als starkes Zeichen orange leuchten.

Einige Clubs der Soroptimistinnen setzen auf Kooperationen mit Männerberatungsstellen und Sportvereinen wie etwa mit dem FC Flyeralarm Admira, dem ESV Haidbrunn-Wacker Wiener Neustadt oder dem UFC PIENO Rohrbach-Berg.

Soroptimist International Austria ist ein gemeinnütziger Serviceclub berufstätiger Frauen und setzt sich für die Chancengleichheit von Frauen und Mädchen ein. In Österreich gibt es 60 Soroptimist Clubs und 4 Juvenilia Clubs. Seit fünf Jahren haben sie in Partnerschaft mit UN Women die Umsetzung der Kampagne Orange the World inne.

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Klauß

Kommunikation Soroptimist International - Österr. Union

kommunikation @ soroptimist.at

www.soroptimist.at