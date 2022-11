Internationaler Nachrichtensender „TVP World“ in Österreich über digitales Antennenfernsehen kostenfrei zugänglich

Wien (OTS) -

Neuer Sender auf MUX C: Englischsprachiger Kanal TVP World des polnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks startet in Wien und Umgebung

Betrieb der MUX C-Plattform in Wien, Tirol und Vorarlberg ab Anfang November für weitere zehn Jahre bis 2032 gesichert



Die Rundfunkbehörde KommAustria erteilte der ORS die Zulassung für den Betrieb der MUX C-Plattform in den Versorgungsgebieten Wien, Tirol und Vorarlberg mit Anfang November 2022 für weitere zehn Jahre. Damit ist in diesen Sendegebieten die regionale terrestrische Verbreitung von digitalen Programmen und Zusatzdiensten bis 2032 gesichert.

Über den MUX C werden zahlreiche regionale TV-Sender wie Ländle TV in Vorarlberg oder W24 in Wien ausgestrahlt. Die ORS bietet damit insbesondere auch kleineren TV-Veranstaltern die Möglichkeit, ihr Programm regional zu verbreiten und sorgt für eine bei der Bevölkerung willkommene Programmvielfalt mit starkem Regional- und Lokalbezug quer durch Österreich.

Kostenfreier Empfang des Nachrichtenkanals TVP World im Sendegebiet Wien

Zudem ergänzt im Versorgungsgebiet Wien ab November 2022 auch ein internationaler Sender das Programmbouquet der MUX C-Plattform: TVP World wird ab November in Wien sowie den angrenzenden Gebieten in Niederösterreich und im Burgenland ausgestrahlt. TVP World baut damit seine Verfügbarkeit außerhalb Polens systematisch aus. Österreich ist ein weiteres Land, in dem der englischsprachige TVP-Nachrichtensender durchgehend für die Zuschauer:innen des digitalen Antennenfernsehens simpliTV kostenlos zugänglich ist. TVP World ist auf dem Sendeplatz 45 zu empfangen.

„TVP baut seine Position auch auf den ausländischen Märkten stetig aus. Ich freue mich sehr, dass unser englischsprachiger TVP World-Kanal, der für unser Unternehmen äußerst bedeutend ist, bereits in Litauen, Estland und Großbritannien terrestrisch zu empfangen ist. Wir setzen alles daran, dass der Kanal für die Zuschauer:innen so großflächig wie möglich verfügbar ist. Unser Ziel ist es, die meinungsbildenden Kreise in aller Welt zu erreichen, die sich über unsere Region informieren möchten. In den letzten Monaten hat sich die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf Mitteleuropa gerichtet, und alles deutet darauf hin, dass sich dieser Prozess in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Wir wollen, dass unsere eigene Stimme gehört wird“, so Mateusz Matyszkowicz, Vorsitzender von Telewizja Polska (TVP).

Dank des freien Zugangs zu TVP World haben die Zuschauer:innen in Österreich die Möglichkeit, sich mit der polnischen Perspektive auf die wichtigsten Ereignisse in Europa und der Welt vertraut zu machen. Neben der Nachrichtenberichterstattung bietet der Kanal auch Sendungen zu sozialen, politischen, wirtschaftlichen, historischen und sportlichen Themen an.

Terrestrischer Rundfunk – stabil und krisenresistent

Egal ob lokal, regional oder österreichweit – die ORS sorgt mit ihrer systemrelevanten, terrestrischen Rundfunkinfrastruktur von über 400 Sendern dafür, dass nahezu jeder Haushalt verlässlich und niederschwellig mit Fernsehen und Radio versorgt wird. Und das auch im Krisenfall: denn auf Grund seiner sicheren Sendestandorte und der Notstromversorgung ist der terrestrische Rundfunk in der Lage, laut internen, jährlichen Messungen zu 99.999 Prozent praktisch ausfallsfrei weiterzusenden und die TV-Nutzer:innen mit verlässlichen TV- und Radiosignalen zu versorgen – unabhängig von Faktoren wie Bandbreite, Netzlast oder Energie. Über den terrestrischen Rundfunk wird die Bevölkerung selbst dann informiert, wenn die Mobilfunknetze nicht funktionieren oder abgeschaltet werden müssen.

„Ein ausfallsicherer Zugang zu Information, Wissen und Unterhaltung ist gerade in Krisenzeiten unverzichtbar. Die systemrelevante Rundfunk-Technologie unterliegt keinen Kapazitätsgrenzen und bietet einen einfachen, demokratiepolitisch wertvollen Zugang zum TV-Programm. Netzbetreibern und Medieninhaltsanbietern ermöglicht sie, Inhalte und Daten krisensicher an eine große Anzahl von Verbrauchern zu liefern“, erklärt ORS Geschäftsführer Michael Wagenhofer.

Ausfallsicheres HD-Fernsehen ohne monatliche Kosten

Mit dem digitalen Antennenfernsehen simpliTV garantiert die ORS nicht nur einen sicheren Zugang zu Rundfunkinhalten über das terrestrische Sendernetz, sondern im Rahmen eines neuen Produktportfolios auch ein kostenloses Einstiegspaket, mit dem 20 Sender, 10 davon in HD, ohne laufende Kosten flexibel empfangbar sind. „Ein kostenloser Zugang zu Fernsehen ist gerade jetzt, wo viele Bereiche des täglichen Lebens zunehmend teurer werden, eine große finanzielle Erleichterung für einen Großteil der Bevölkerung“, so Wagenhofer abschließend.

