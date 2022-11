SPÖ-Deutsch: „ÖVP NÖ betreibt plumpe Wähler*innentäuschung – ÖVP NÖ ist ÖVP in Rein’kultur‘“

Bundes-ÖVP schon so runtergekommen, dass ÖVP-Landespartei auf Familienflucht ist – Bundes-ÖVP von ÖVP NÖ durchsetzt

Wien (OTS/SK) - Die Behauptung von ÖVP-NÖ-Landesgeschäftsführer Ebner, wonach die ÖVP Niederösterreich nie ÖVP gewesen sei, ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch „freche und plumpe Wähler*innentäuschung, die sich die völlig abgehobene ÖVP Niederösterreich hier anmaßt“. „Offenbar ist die Bundes-ÖVP, die bis zum Hals im Korruptions- und Skandalsumpf steckt, schon so runtergekommen, dass die ÖVP NÖ aus Angst vor einer Wahlniederlage bei den anstehenden Landtagswahlen nicht einmal bei der Bundes-ÖVP anstreifen will und Familienflucht betreibt“, betonte Deutsch heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Der Distanzierungsversuch der ÖVP NÖ ist lachhaft und zum Scheitern verurteilt. Denn die ÖVP Niederösterreich ist ÖVP in Rein’kultur‘, wobei man hier das Wort ‚Kultur‘ gleich in mehrere Anführungszeichen setzen muss. ÖVP-NÖ-Chefin Mikl-Leitner hat den gescheiterten ÖVP-Kanzler Kurz mit allen Mitteln gefördert. Mit Nehammer sitzt zudem ein Günstling von Mikl-Leitner als Bundeskanzler an den Schalthebeln der Macht. Ob Nehammer, Karner, Tanner, Sobotka oder Hanger und Stocker – die Bundes-ÖVP und die türkise Regierungsbank sind durchsetzt von Vertreter*innen der ÖVP Niederösterreich“, so Deutsch, der klarstellt, dass „die ÖVP Niederösterreich endlich aufhören soll, die Wähler*innen für dumm zu verkaufen“. (Schluss) mb/ls

