FPÖ – Krauss fordert Aufebung aller Wiener Corona-Maßnahmen

Ludwigs Wiener Weg ist gescheitert

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss fordert die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen in Wien. „Die von SPÖ-Bürgermeister Ludwig verordnete Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Besuchsbeschränkungen in Spitälern und Pflegeeinrichtungen sind eine reine Schikane. Ludwig geht es nur mehr um seine Ego-Show und um Millionengewinne für SPÖ nahe Testanbieter, aber nicht um die Gesundheit der Wiener. Nachdem Wien bei der Corona-Ampel auf Grün geschaltet wurde, sind die Einschränkungen durch nichts mehr zu rechtfertigen. Der strengere Wiener Weg hat zu keinem Zeitpunkt irgendetwas gebracht und ist daher als gescheitert zu betrachten. Daher muss mit diesem Schwachsinn Schluss gemacht werden“, betont Krauss.

