Show-Highlight „Casino Cup“: 10 Fußball-Clubs spielen am Montag um 20:15 Uhr auf ZAPPN & PULS 4 um den Sieg

10 heimische Fußball-Clubs aus ganz Österreich spielen im „Casino Cup“ mit Promi-Paten bei Action-Spielen um den Sieg. Mit dabei: Andi Ogris, Nina Hartmann, Robert Almer & Lisa Makas

Wien (OTS) - Sie gehen BALL-In: Welches Fußball-Team hat das Ass im Ärmel und die stärksten Nerven? Die Casino Cup-Show, moderiert von Dori Bauer und Alex Kratki, wartet mit jeder Menge Spannung und unterhaltsamer Action auf. In den Landesfinali in den Casinos von Casinos Austria haben sie es geschafft und sich das Ticket fürs Finale gesichert. Ein Team davon sicherte sich über eine Wildcard den Platz in der großen „Ball-In Show“. Nun kämpfen die zehn Finalistinnen und Finalisten am Montag im großen Finale auf PULS 4 und auf ZAPPN um den Sieg und den Hauptpreis - ein einwöchiges Trainingslager in der Türkei im Wert von über 20.000 Euro.



Diese Heldinnen und Helden treten für ihre Clubs aus ganz Österreich im „Casino Cup“-Finale auf PULS 4 an:

Dominik R. (25), SV Hirschstetten aus Wien (Oberliga B)

Thomas W. (25), UFC Pama aus dem Burgenland (II. Liga Nord)

Verena B. (24), Paudorf SV aus Niederösterreich (AK Niederösterreich Frauen Landesliga)

Philipp H. (33), Teksas Transporte Union Haid aus Oberösterreich (1. Mitte)

Fabian K. (22), USV KAGER Bau Grafendorf aus der Steiermark (Gebietsliga Ost)

Marco P. (19), USV Plainfeld aus Salzburg (1. Landesliga)

Philipp K. (20), ESV Admira Villach aus Kärnten (Kärntner Liga)

Hannes G. (33), SK Raika Hippach aus Tirol (Frauen Landesliga Ost)

Luca R. (26), FC Baldauf Doren aus Vorarlberg (1. Landesklasse)

Alissa L. (22), SC St. Veit aus Kärnten als Wildcard-Gewinnerteam (Kärntner Frauen Liga)

Mit Promi-Patinnen und -Paten zum Sieg: Wer spielt mit wem? Spannend wird es gleich zum Start, denn im ersten Spiel gaberln die Heldinnen und Helden um ihre Promi-Patinnen und -Paten. Wer beim Gaberln die meisten Punkte sammelt, darf zuerst wählen. Diese Promis sind siegessicher: Fußball-Legende Andi Ogris, Fußballer Stefan Maierhofer, Schauspielerin Nina Hartmann, Ex-Torwart Robert Almer, Ex-Fußballerin Lisa Makas, Sängerin Virginia Ernst, Sänger Marco Angelini, Kabarettistin Monica Weinzettl, Ex-Skifahrerin Lizz Görgl und Kabarettist Paulus von Dr. Bohl.



In mehreren Runden treten die Teams in Duellen gegeneinander an. Und so viel sei schon einmal verraten: Bei Spielen wie Fußball-Black-Jack, Fan-Hits erkennen, Roulette-Kopfrechnen oder Vier Gewinnt XXL sind nicht nur Köpfchen, Händchen und Durchhaltevermögen gefragt, sondern die Heldinnen und Helden werden auch ordentlich ins Schwitzen gebracht. Jene zwei Teams, die die Konkurrenz geschickt ausspielen und am Ende die meisten Jetons gesammelt haben, pokern im finalen Heads-Up um den Sieg.



Der Casino Cup als Green Production: Die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe wird den „Casino Cup“ gemeinsam mit Casinos Austria als „Green Production“ unter Einhaltung des „Sauber Gedreht“ Maßnahmenkatalogs verwirklichen. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative 4Sustainability strebt ProSiebenSat.1 PULS 4 Klimaneutralität bis 2030 an und baut die Berichterstattung mit Fokus auf die 17 Sustainable Development Goals der UN stark aus.



„Casino Cup – Die große Ball-In Show“ presented by Casinos Austria am Montag, den 14. November um 20:15 Uhr auf PULS 4 und auf ZAPPN

Und am Mittwoch, den 16. November um 21:25 Uhr auf ProSieben Austria

