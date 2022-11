„Die Comedy Challenge“ in ORF 1: Florian Kaufmann holt sich den Tagessieg der dritten Sendung

Nächsten Freitag entscheidet sich, wer Comedy Champ wird!

Wien (OTS) - Auf der Zielgeraden zum „Comedy Champ 2022“! In der gestrigen dritten und vorletzten Folge der „Comedy Challenge“ (11. November 2022, 20.15 Uhr, ORF 1) traten die acht Comedy-Talente Michael Bauer, Florian Kaufmann, Christina Kiesler, Isabell Pannagl, Susanne Rietz, Sandro Swoboda, Manuel Thalhammer und Patrick Weber alias Grazia Patricia wieder gegeneinander an. Sie überzeugten in Stand-up-Challenges, stellten sich mutig Impro-Auftritten und unterhielten das Publikum in spontanen Gruppenperformances. Am Ende konnte der Grazer Florian Kaufmann sowohl das Publikum als auch die Jury von sich überzeugen – er schaffte es in beiden Wertungen an die Spitze! Mit insgesamt 39 Punkten holte er sich den Tagessieg der dritten Show, vor Manuel Thalhammer mit 35 Punkten und Isabell Pannagl mit 30 Punkten. Im Schnitt verfolgten 247.000 Zuschauer/innen (12+) die drei bisherigen „Comedy Challenge“-Folgen, die in der Zielgruppe 12-49 durchschnittlich 14 Prozent Marktanteil erreichten.

Nächsten Freitag, am 18. November, steht um 20.15 Uhr in ORF 1 das große Finale der „Comedy Challenge“ auf dem Programm. Wer in allen vier Shows insgesamt die meisten Punkte sammelt, wird am Ende zum „Comedy Champ 2022“ gekürt – und gewinnt somit eine eigene ORF-Show.

„Die Comedy Challenge“ online und on demand

„Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ wird auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Außerdem können alle Folgen jeweils am Tag nach der TV-Ausstrahlung auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

Alle Informationen rund um „Die Comedy Challenge“ sind auf tv.ORF.at/comedychallenge und mein.ORF.at/comedy-challenge zu finden. Fans können auf mein.ORF.at Sticker für WhatsApp, iMessage etc. und signierte digitale Autogrammkarten von den Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Jury downloaden. Außerdem haben die Zuschauer/innen die Möglichkeit, für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten aus der jeweiligen Sendung abzustimmen. Das Ergebnis des Votings wird jeweils am darauffolgenden Freitag veröffentlicht.

