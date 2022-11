Weltpremiere - NFL goes Germany - Buccaneers vs. Seahawks: 3 Spiele am NFL MATCHDAY LIVE in PULS 24 & PULS 4 Sportwelt

Historisch 1. NFL-Spiel in Deutschland: Buccaneers mit Tom Brady vs. Seahawks. Der Super-NFL-Sonntag mit 3 Spielen ab 15:15 Uhr live auf PULS 24, PULS 4, puls24.at & ZAPPN.

Wien (OTS) - Touchdown Deutschland! Am Sonntag kommt es um 15:15 Uhr live auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at zum historisch ersten NFL-Spiel in Deutschland. Am NFL MATCHDAY sind somit drei NFL-Spiele der Extraklasse zu sehen - rund zehn Stunden Live-Sport auf PULS 24 & PULS 4. In München treffen die Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks. Der siebenfache Super Bowl Champion Tom Brady braucht mit Star-Running-Back Leonard Fournette, Star-WR Mike Evans und Co. den zweiten Sieg in Folge, um den Aufwärtstrend fortzuführen. Am letzten Spieltag führte die NFL-Legende sein Team kurz vor Schluss mit einem sehenswerten Touchdown-Drive zum wichtigen Sieg gegen die Los Angeles Rams. Und der 45-Jährige durchbrach die Schallmauer von 100.000 Passing Yards (inkl. Playoffs) gegen die Rams. Der stark aufspielende Seahawks-QB Geno Smith und sein Team rund um die Star-Receiver D.K. Metcalf und Tyler Lockett stehen mit einer 6-3 Bilanz auf Platz eins der NFC West, Tampa Bay mit 4-5 an erster Stelle der NFC South.



Am NFL MATCHDAY geht es um 18:50 Uhr live auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at mit dem Schlager zwischen den Buffalo Bills und Minnesota Vikings weiter. Die Bills (6-2) treffen als aktuelle Nummer eins der AFC auf die Minnesota Vikings (7-1), Platz zwei in der NFC. Beim QB-Duell Josh Allen vs. Kirk Cousins darf mit einem Offensiv-Spektakel gerechnet werden.



Danach folgt um 22:20 Uhr auf PULS 4 und in der kostenlosen Streaming-App ZAPPN der Showdown Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys. Am legendären Lambeau Field braucht QB-Superstar Aaron Rodgers mit seinen Packers unbedingt einen Heimsieg um den Negativlauf zu stoppen. Die Cowboys um Star-QB Dak Prescott wollen mit einem vollen Erfolg den ungeschlagenen Philadelphia Eagles in der NFC East auf den Fersen bleiben.



NFL: Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks

Am Sonntag, den 13. November um 15:15 Uhr live auf PULS 24 & im Livestream auf puls24.at

Kommentatoren: Michael Eschlböck & Chris Calaycay

Field Reporter: Phillip Hajszan



NFL: Buffalo Bills vs. Minnesota Vikings

Am Sonntag, den 13. November um 18:50 Uhr live auf PULS 24 & im Livestream auf puls24.at

Kommentatoren: Walter Reiterer & Max Sommer



NFL: Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys

Am Sonntag, den 13. November um 22:20 Uhr live auf PULS 4 & im Livestream auf ZAPPN

Kommentatoren: Walter Reiterer & Michael Eschlböck



Die National Football League live im TV auf PULS 24 & PULS 4 und im kostenlosen Livestream auf puls24.at & ZAPPN

