„profil“: Gasspeicher Haidach geht Ende Dezember ans österreichische Netz

Anlage wird an „Penta West“ angeschlossen

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner aktuell erscheinenden Ausgabe berichtet, steht die Anbindung des Gasspeichers Haidach ans österreichische Netz bevor. „Es wird akribisch gebaut“, sagt E-Control Vorstand Alfons Haber gegenüber „profil“. Man sei gut im Zeitplan, für den 14. Dezember sei die Befüllung mit Gas geplant, für den 20. Dezember der Beginn des Regelbetriebs. Haidach werde an die Gasleitung Penta West angeschlossen. Die Kosten übernimmt nicht die Republik, heißt es dazu seitens der RAG. Man verweist auf das Gaswirtschaftsgesetz 2011, wonach die Kosten an die Speicherunternehmen weiterzureichen sind.

