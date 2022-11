34. Ybbsiade! Das Kabarett- und Kulturfestival von 24. März - 29. April 2023

Das Programm der 34. Ybbsiade wurde feierlich enthüllt!

Wir sind sehr stolz auf unser Festival, das bis auf das Corona-Jahr 2020 seit 34 Jahren stattfindet. Unsere Stadt ist Treffpunkt aller Größen der Kabarett- und Kultur-Szene. Wir haben uns einen Namen erarbeitet! BGMin Ulrike Schachner

Eröffnet wird von Gerhard Polt & die Well-Brüder, es folgen Simone Kopmajer, Band & Viktor Gernot. Harry G erstmals in Ybbs. Die Kernölamazonen lassen die Lachmuskeln beben. R.ock I.n P.eace – in Memoriam of the Superstars werden die Bühne rocken. Thomas Stipsits und Alex Kristan – bestimmt ein Wettlauf um die Tickets! Lizzy Aumeier mit ihrem Bayrischen Charme. Dirk Stermann mit seinem ersten Soloprogramm, Malarina soeben mit dem Salzburger Stier gekürt und Erwin Steinhauer sind zu Gast. Arzt und Patient, Peter & Tekal werden ihre NÖ-Premiere spielen. Kein Ticket braucht man beim Klima-Kabarett von Hans-Peter Arzberger. Kostenlos zu besuchen ist das Lastkrafttheater, ebenfalls mit einer NÖ Premiere. Die Quetschwork-Family ist auch dabei und Dr. Bohl gehört zu den Kabarett-Küken. Gery Seidl bespielt mit der NÖ-Premiere seines neuen Programms. Eine Neuheit, die erste Ybbsiade-Winter-Edition macht Walter Kammerhofer zum Jahreswechsel. Der Ticketverkauf startet österreichweit am 18.11.! Infos unter ybbsiade.at.

Rückfragen & Kontakt:

eva.zemanek @ ybbsiade.at, +43 650 27 44 644