Hilfsinitiative NACHBAR IN NOT feiert 30-jähriges Jubiläum

ORF und Hilfsorganisationen luden zu Festakt mit internationaler Beteiligung ins ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von NACHBAR IN NOT fand am Freitag, dem 11. November 2022, ein Festakt mit internationaler Beteiligung im ORF RadioKulturhaus in Wien statt. Anwesend waren neben dem Schirmherrn der Hilfsaktion Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen, Vizekanzler Mag. Werner Kogler, Bundesministerin Dr. Alma Zadić und hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern des ORF und der Hilfsorganisationen von NACHBAR IN NOT – Caritas, Care, Diakonie, Hilfswerk, Malteser, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe – auch zahlreiche Botschafter jener Länder, die in 30 Jahren NACHBAR IN NOT in Krisenzeiten und Katastrophenfällen unterstützt wurden. Möglich gemacht wurde die wirksame Unterstützung in den 30 Jahren des Bestehens der Hilfsinitiative durch die Spenderinnen und Spender, durch die insgesamt knapp 300 Millionen Euro für die Hilfsaktionen von NACHBAR IN NOT zustande kamen. Durch die jüngste Verdoppelung der eingegangenen Spendensumme für die Aktion „Hilfe durch die Ukraine“ durch die Bundesregierung stieg die Summe sogar auf rund 340 Millionen Euro.

Der Festakt im ORF RadioKulturhaus wurde von Andrej Prozorov (Saxofon) und Marie Spaemann (Cello) musikalisch untermalt. Zudem war die ehemalige Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk mit einer aktuellen Lesung Teil des festlichen Rahmenprogramms.

NACHBAR IN NOT wurde 1992 als Hilfsaktion für die Flüchtlinge und Vertriebenen des Jugoslawienkrieges ins Leben gerufen und unterstützte zehn Jahre lang die zivilen Opfer des Bürgerkriegs und den folgenden Wiederaufbau. 2003 wurde NACHBAR IN NOT zu einer Stiftung mit acht Trägerorganisationen, der ORF fungierte weiterhin als mediale Plattform der Hilfsaktion. Der Radius von NACHBAR IN NOT dehnte sich in der Folge stark aus. So wurde in vielen Katastrophenfällen über den gesamten Globus hinweg schnell und unbürokratisch vor Ort geholfen und NACHBAR IN NOT zum Synonym für rot-weiß-rote Hilfe und zur größten österreichischen Spendeninitiative der Zivilgesellschaft im Ausland.

Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen: „Seit 30 Jahren leistet NACHBAR IN NOT unverzichtbare Arbeit in den großen humanitären Krisen dieser Welt und ist ein Markenzeichen für Österreich, für unsere Bereitschaft zur Hilfe geworden. Danke an den ORF, dass er diese Initiative immer weiter gestärkt und gepflegt hat. Danke an die Helferinnen und Helfer, die jetzt gerade in Charkiv, in Odessa, in vielen Orten in der Ukraine und der ganzen Region Menschen – Nachbarinnen und Nachbarn in Not – helfen. Danke an Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben, dass Sie diese wirksame Hilfe mit Ihrer Spende möglich machen. Danke für Ihre Menschlichkeit, Ihr Mitgefühl und Ihre Solidarität. Für Ihre Hilfsbereitschaft, Ihre Spendenfreudigkeit und Ihr Engagement.“

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Seit 30 Jahren wird im Rahmen von NACHBAR IN NOT rund um den Globus schnell und unbürokratisch geholfen. Als mediale Plattform von NACHBAR IN NOT ist es für den ORF eine Selbstverständlichkeit, die Spendenaufrufe bestmöglich zu unterstützen. Nicht nur, dass es zu unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag gehört, es ist auch Teil unseres Selbstverständnisses, nicht wegzusehen, wenn Hilfe gebraucht wird. Und es erfüllt uns mit Stolz, auf die Hilfsinitiativen von NACHBAR IN NOT aufmerksam zu machen und die ungebrochene Solidarität der österreichischen Bevölkerung seit 30 Jahren erleben und aktiv begleiten zu dürfen. Mein Dank gilt unseren tatkräftigen Partnerorganisationen und natürlich besonders den Spenderinnen und Spendern in Österreich.“

Mag. Michael Opriesnig, Generalsekretär Österreichisches Rotes Kreuz und Stiftungsvorstand NACHBAR IN NOT: „Die Geschichte von NACHBAR IN NOT zeigt: Wir leisten Hilfe, die ankommt, und Hilfe, die bleibt. Eine Hilfsaktion, die 1992 für das ehemalige Jugoslawien zunächst nur für einige Wochen geplant war, hat sich zu einem tragfähigen und vertrauenswürdigen Dach entwickelt, unter dem sich ganz Österreich versammelt, wenn es darum geht, gemeinsam bei den großen humanitären Katastrophen dieser Welt Hilfe zu leisten. Mit der Solidarität aus Österreich machen wir alle gemeinsam den Menschen in den Krisenregionen Mut und Hoffnung, ein selbstbestimmtes Leben und eine gute Zukunft weiterzubauen.“

DI Andreas Knapp, Auslandshilfegeneralsekretär der Caritas Österreich und Vorstandsvorsitzender der NACHBAR IN NOT-Stiftung: „Nach 30 Jahren ist wieder ein bewaffneter Konflikt in Europa und wieder stellen die Menschen in Österreich unter Beweis, dass auf ihre Hilfsbereitschaft Verlass ist. Mit über 52 Millionen Euro Spenden für die Ukraine innerhalb kurzer Zeit ist das der erfolgreichste Start einer Spendenaktion in der Geschichte von NACHBAR IN NOT. Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender für die große Unterstützung. Wenn wir die Krisen dieser Zeit anschauen, wissen wir: Wir werden auch die nächsten Jahre viel gelebte Nachbarschaft brauchen – und NACHBAR IN NOT wird weiterhelfen.“

Pius Strobl, Hauptabteilungsleiter Corporate Social Responsibility und damit ORF-Leiter NACHBAR IN NOT: „Unter dem Leitsatz ‚Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe‘ startet der ORF bei offenkundigem Bedarf so rasch wie möglich mit umfassender Berichterstattung in allen seinen Medien, um für das Thema zu sensibilisieren und letztendlich auch für den Spendenfluss zu sorgen. Was die österreichische Spendenfamilie in 30 Jahren zustande gebracht hat ist einzigartig und ein großartiges Zeichen der Hilfsbereitschaft in Österreich. Besonders beeindruckend ist der persönliche Einsatz vieler professioneller und freiwilliger Helfer/innen aus den NACHBAR IN NOT-Stiftungsorganisationen. Diese Menschen leisten unglaublich wertvolle Arbeit und gehen dabei nicht selten über ihre eigenen Leistungsgrenzen hinaus. Ihnen allen gebührt großer Dank und Respekt vor ihrem Einsatz.“

NACHBAR IN NOT – Hilfsaktionen rund um den Globus

NACHBAR IN NOT unterstützte in den vergangenen 30 Jahren – inklusive der Hilfsaktion in der Ukraine – mit 18 Hilfsaktionen betroffene Regionen rund um den Globus. Begonnen als Hilfsaktion für die Opfer des Jugoslawienkrieges wurde NACHBAR IN NOT nach elf Jahren der Unterstützung zur Stiftung. Geholfen wurde unter anderem in Beirut („Katastrophe in Beirut“), Mosambik („Hilfe für Mosambik“), Nepal („Erdbeben in Nepal“), Pakistan („Flutkatastrophe Pakistan“), Rumänien („Hochwasser in Rumänien“) und Darfur („Österreich hilft Darfur“) sowie im Irak („Hilfe für die Kinder des Irak“), auf Haiti („Erdbeben in Haiti“), auf den Philippinen („Taifunhilfe Philippinen“) und nach wie vor in Afghanistan („Winterhilfe für Afghanistan“), Syrien („Flüchtlingshilfe Syrien“) und in der Ukraine.

Weiters unterstützte NACHBAR IN NOT bei Hungersnöten in Afrika, dem Hochwasser in Südosteuropa, dem Erdbeben in Südasien und der Flutkatastrophe an den Küsten des Indischen Ozeans. Insgesamt hat NACHBAR IN NOT in den 30 Jahren des Bestehens rund 340 Millionen Euro an Spenden in Österreich für die weltweite Hilfe im Ausland lukriert.

NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine

Angesichts der Lage in der Ukraine starteten der ORF und NACHBAR IN NOT am 24. Februar 2022 eine Hilfsaktion für die vom Krieg bedrohten Menschen und rufen seither zur Spendenaktion „Hilfe für die Ukraine“ auf. Millionen Menschen sind vor den kriegerischen Handlungen geflohen und bis heute auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Hilfsorganisationen von NACHBAR IN NOT agierten rasch, um die dringendst benötigte Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Hygieneartikeln, medizinischer Hilfe und Heizmaterial abzudecken. Alle bis Ostermontag (18.4.2022) eingegangenen Spendengelder wurden von der Bundesregierung verdoppelt. So sind bisher mehr als 94 Millionen Euro für die Hilfsaktion von ORF und NACHBAR IN NOT zusammengekommen.

