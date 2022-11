FPÖ-Gruber: Nein zur Unterbringung von Asylwerbern in Kasernen

Linz (OTS) - In einer ersten Stellungnahme reagierte heute der Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher der FPÖ Oberösterreich, LAbg. Michael Gruber auf die Pläne, wonach das Bundesheer die Infrastruktur der Kasernen prüfen solle und etwaige Container zur Unterbringung von Asylwerbern aufgestellt werden sollen. „Es gibt von uns ein entschiedenes Nein zu diesen Überlegungen. In den Kasernen ist nicht nur sensibles Gerät positioniert. Die sensible und wichtige Infrastruktur des Bundesheeres muss aufrecht erhalten und geschützt werden.“ (schluss) bt *******

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe Oberösterreich

Birgitt Thurner

Landespressereferentin

06649072221

birgitt.thurner @ fpoe.at

www.fpoe-ooe.at