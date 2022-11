Weihnachten in Vorarlberg: Ein klingender Adventkalender mit dem ORF Vorarlberg

24 Tage im Dezember per Klick ein neues Weihnachtslied

Wien (OTS) - Gestern am Abend, am 10. November 2022, wurde im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn „Ein klingender Adventkalender“ präsentiert. Gemeinsam mit dem Verlag „edition V“ und allen Vorarlberger Musikmittelschulen möchte der ORF Vorarlberg heuer im Dezember besonders festlich auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Hinter den 24 Türchen des musikalischen Adventkalenders verstecken sich QR-Codes, die direkt zu eigens im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg aufgenommenen Weihnachtsliedern führen. So lässt sich vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag um 9.50 Uhr im Programm von ORF Radio Vorarlberg ein Türchen öffnen und ein Weihnachtslied genießen. Die Lieder sind auch online unter vorarlberg.ORF.at abrufbar.

400 Mitwirkende im ORF Vorarlberg

Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler der fünf Vorarlberger Musikmittelschulen in Bregenz, Dornbirn, Götzis, Thüringen und Lingenau haben die Weihnachtslieder gesungen, der ORF Vorarlberg hat die Chöre und Ensembles aufgenommen, ihre Lieder produziert und arrangiert.

Hörbar viel Spaß und Freude

Nina Winkler, Verlegerin „edition V“: „Die Zusammenarbeit mit dem ORF Vorarlberg gestaltete sich erfrischend unkompliziert und äußerst professionell, was eine herausragende Qualität der Aufnahmen garantiert. Unser ‚klingender Adventkalender‘ ist ab sofort im gut sortierten Vorarlberger Buchhandel erhältlich.“

Stefan Höfel, Musikaufnahmeleiter ORF Vorarlberg: „Die Aufnahmen waren musikalisch wegen der unterschiedlichen Genres spannend und zeigen die hohe Qualität der Musikmittelschulen in Vorarlberg.“

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit dem ‚klingenden Adventkalender‘ konnten wir gemeinsam mit dem Verlag ‚edition V‘ und allen Vorarlberger Musikmittelschulen ein Projekt realisieren, das uns sehr festlich auf das diesjährige Weihnachtsfest einstimmt. Über die Medien des ORF Vorarlberg werden wir diese wunderbaren Lieder mit viel Freude einem großen Publikum näherbringen.“

