Corona-Impfkampagne der Bundesregierung mit humorvollen Zitaten

Michael Häupl, Herzog Rudolf IV., Andreas Hofer und Jedermann: Das sind nur einige Persönlichkeiten, die in der nächsten Phase der Corona-Impfkampagne der Bundesregierung zitiert werden. In den Wochen bis Weihnachten wandelt die Kampagne #GemeinsamGeimpft bekannte Zitate ab, um für die Corona-Schutzimpfung zu werben. “Wir möchten das Thema mit einem Lächeln verbinden, das in den vergangenen Jahren durch schwierige Diskussionen negativ besetzt war”, betont Gesundheitsminister Johannes Rauch. Von 2. bis 10. Dezember findet in Apotheken und Arztpraxen eine Beratungswoche zum Impfen und zu COVID-19-Medikamenten statt. ****

76 Prozent der Österreicher:innen haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Mit neuen Impfempfehlungen des Nationalen Impfgremiums sind neue Personengruppen hinzugekommen, für die eine Impfung empfohlen ist. Um weiterhin möglichst viele Menschen zur Impfung zu motivieren, geht die Corona-Infokampagne der Bundesregierung in ihre nächste Phase.

Dabei setzt die bundesweite, crossmediale Werbekampagne #GemeinsamGeimpft auf einen humorvollen Zugang. “Ich schau Dir in den Impfpass Kleines!” “Am Dienstag z’Mittag bin i scho aufg’frischt!” oder “Tu felix Austria impfe!” ist in Abwandlung bekannter Zitate auf den Sujets zu lesen. Die Kampagne wird breit über TV, Hörfunk, Print, Online und über Social-Media-Kanäle ausgespielt. Konzipiert wurde sie durch die Kreativagentur BBDO Wien in Zusammenarbeit mit rosenberg gp, umgesetzt von der Geschäftsstelle GECKO im Bundeskanzleramt gemeinsam mit dem Kommunikationsteam im Gesundheitsministerium.

“Zwei Jahre nach der ersten Corona-Schutzimpfung wird das Impfen langsam selbstverständlicher Teil unseres Lebens. Nach intensiven, teils erbitterten Debatten um die Corona-Schutzimpfung hat das Thema Leichtigkeit und Humor verdient”, ist Gesundheitsminister Johannes Rauch überzeugt.

Persönliche Beratung mit kostenlosem Impfpass-Check

Die klassischen Werbekanäle werden ergänzt durch persönliche Beratung von Ärzt:innen und Apotheker:innen. Zusätzlich zu den laufenden Beratungsgesprächen findet von 2. bis 10. Dezember eine Beratungswoche statt. Dabei wird in Arztpraxen und Apotheken über die Corona-Schutzimpfung und COVID-19-Medikamente sowie über weitere wichtige Auffrischungsimpfungen informiert. In allen österreichischen Arztpraxen und Apotheken liegen in den kommenden Wochen Informationsfolder auf.

Auch an den Schulen ist das Informationsangebot verstärkt worden. Alle 6000 Schulen in Österreich haben Info-Folder und Plakate und das Angebot eines Infoabends mit einer Ärztin bzw. einem Arzt erhalten.

“Es ist wichtig, mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen individuell zu beantworten”, ist Rauch überzeugt. “Mit einer Beratungswoche kommunizieren wir das Angebot persönlicher Beratungen nochmals aktiv an alle Unentschlossenen.”

