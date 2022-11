BZÖ - Landeskonvent: Nikel und Klement wieder gewählt

Antreten zur Landtagswahl 2023 in Kärnten fixiert

Klagenfurt (OTS) - Am 5.11.22 hielt das BZÖ Kärnten seinen ordentlichen Landeskonvent ab, bei dem wichtige Weichen gestellt wurden. Der Vorstand wurde in seiner Funktion bestätigt, allen voran Landesobmann Helmut Nikel und Generalsekretär Karlheinz Klement.

Der Grundtenor der Aussprachen drehte sich um die dramatischen wirtschaftlichen Probleme in unserem Lande. Die Verantwortung für die Negativspirale in Kärnten liege in der Verantwortung von LH Kaiser. „In ihren roten Allmachtsträumen vergißt die SPÖ auf die Sorgen und Nöte der Kärntner, vor allem angesichts der aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft/Inflation, Energieknappheit und Asylantenschwemme“, sagte Klement.

Nikel bestätigte die Absicht des BZÖ Kärnten, bei der kommenden Landtagswahl 2023 in Kärnten mit einem Bündnis anzutreten, um den Kärntnern eine echte Alternative zu bieten.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten

office @ bzoe-kaernten.at