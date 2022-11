Grüne Wien/Kraus, Prack zu Bauordnungsnovelle: „Umsetzungsreife Klimaschutzmaßnahmen vorziehen!“

Nach der Fachenquete zur Wiener Bauordnung fordern die Wiener Grünen mehr Tempo bei den Klimaschutzmaßnahmen von der Rot-Pinken Stadtregierung

Wien (OTS) - Bei den Grünen Wien weist man nach der Fachenquete zur Wiener Bauordnung darauf hin, dass die Stadtverwaltung und externe Expert:innen viele gute Vorschläge für eine Klimaschutzreform der Bauordnung vorgelegt haben, die bereits umsetzungsreif sind:

„Die Reform der Bauordnung wird seit nunmehr zwei Jahren angekündigt. Eine weitere Verschleppung wichtiger Maßnahmen bis Ende 2023 ist nicht akzeptabel. Es liegen viele gute und umsetzungsreife Vorschläge von Verwaltung und Expert:innen am Tisch, mit denen wir die Befreiung der Wiener:innen aus der Abhängigkeit von teurem Gas massiv beschleunigen können. Rot-Pink muss jetzt endlich Tempo aufnehmen bei den notwendigen Klimaschutzmaßnahmen in der Bauordnung“, appelliert Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien, an die Wiener Landesregierung.

Die Dringlichkeit des Gasausstiegs wird angesichts der massiven Gefährdung der Pariser Klimaziele und des bereits vorherrschenden Klimanotstands einmal mehr deutlich.

„Jeder Tag, der ungenützt verstreicht, gefährdet das Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Wir müssen alles dafür tun, dass wir die Wiener:innen von teurem Gas befreien und saubere, klimafitte Anschlüsse zur Verfügung stellen. Die Klimakrise, die politische Situation in Europa aber auch der Blick in die Geldbörse zeigen die Dringlichkeit ganz deutlich. Es liegen beschlussreife Vorschläge vor. Worauf warten wir noch?“, fragt Georg Prack, Wohnbausprecher der Grünen Wien, an die Adresse der rot-pinken Regierungskoalition.



„Das Ziel, die Treibhausgas-Emissionen des Gebäudesektors bis 2040 auf Null zu senken, ist ernsthaft gefährdet. Die Wiener Klimaziele können nur erreicht werden, wenn die auf der Hand liegenden Klimaschutzmaßnahmen sofort und konsequent umgesetzt werden. Oder wie die Wiener:innen sagen würden: Gas is a Schas. Die Tage der Therme müssen endlich gezählt sein“, so Kraus abschließend.

Die Grünen Wien fordern, dass folgende Maßnahmen priorisiert und rasch umgesetzt werden:

Ausweitung der Energieraumpläne auf den Gebäudebestand: Damit kann der Austausch von Gas- u. Ölheizungen für ganz Wien vorgeschrieben werden. In den Energieraumplänen soll verordnet werden wo wann auf welche erneuerbare Wärmequelle umgestellt werden muss.

Der Einbau von Gasthermen im Neubau soll in der Bauordnung für ganz Wien untersagt werden. Die noch fehlenden Energieraumpläne für Neubaugebiete in allen Bezirken müssen daher rasch vorgelegt werden.

Die Errichtung von Gasheizungen soll auch bei größeren Sanierungsvorhaben ab sofort untersagt werden. Das verhindert sunk costs durch die Neuerrichtung fossiler Anlagen.

Eine Widmungskategorie für fossilfreie Energiebereitstellung soll die Nutzung der Erdwärme regeln. Es muss klargestellt werden, wer unter welchen Bedingungen die Erdwärme unter der Straße nutzen darf, die an ein Gebäude angrenzt.

Die thermische Sanierung von Gebäuden soll bei umfangreichen Instandsetzungsvorhaben verpflichtend vorgesehen werden.

Grüne Forderungen zur Bauordnungsnovelle jetzt lesen

