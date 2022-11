Gezielt und fachkundig helfen

Wien (OTS) - Die Krankenhäuser und Einrichtungen, an denen die Vinzenz Gruppe beteiligt ist, bieten weit mehr als die erstklassige Versorgung von Patient*innen. Ganz im Sinne der christlichen Gründer*innen gibt es ein breites Angebot an sozialem Engagement für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Ein Überblick anlässlich des Welttags der Armen, der heuer am 13. November von der katholischen Kirche weltweit begangen wird.

Hilfsangebote im Gesundheitsbereich

Viele Krankenhäuser in Wien und Oberösterreich, an denen die Vinzenz Gruppe beteiligt ist, bieten – je nach ihren medizinischen Schwerpunkten – Untersuchungen und oftmals auch langwierige medizinische Behandlungen von unversicherten Patient*innen an. Zusätzlich gibt es Kooperationen mit Sozialeinrichtungen, welche die medizinischen Angebote noch ergänzen.

So ermöglicht die Sozial- und Gesundheitspraxis dock als gemeinschaftliches Projekt von neunerhaus und Vinzenz Gruppe im Cape 10 Haus der Zukunft beim Wiener Hauptbahnhof seit einem Jahr Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben, niederschwellige ambulante fachärztliche Behandlung, Pflege und Therapie sowie soziale Betreuung.

Lebensrettende Operationen für Kinder organisiert der Verein Allianz für Kinder aus Steyr. Bereits seit 1990 holt dieser jährlich rund 100 kleine Patient*innen aus Albanien, Moldawien, Afghanistan und dem Kosovo nach Österreich. In den Krankenhäusern Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern und Orthopädisches Spital Speising werden die Eingriffe vorgenommen. Darüber hinaus kümmert sich im Orthopädischen Spital Speising das so genannte „Social Board“ um die Betreuung von sozial schwachen oder unversicherten Patient*innen aus dem In- und Ausland.



Besonders junge Mütter finden im St. Josef Krankenhaus Wien Unterstützung. In der Einrichtung YoungMum werden Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen während Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett sowie im ersten Lebensjahr des Babys kostenlos begleitet.

Für den Fall, dass eine Schwangerschaft nicht wie erhofft verläuft, gibt es ebenfalls spezielle Hilfe: das Perinatale Palliativteam des St. Josef Krankenhauses Wien bietet Eltern, deren Kind aufgrund einer schweren, lebenslimitierenden Erkrankung höchstwahrscheinlich vor, während oder nach der Geburt sterben wird, Unterstützung an. Das Ordensspital hat zudem eine Grabstätte für stillgeborene Kinder eingerichtet. Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried gibt es mit dem Projekt Leere Wiege einfühlsame und professionelle Begleitung für Betroffene, die ihr Baby verloren haben. Im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien erhalten Kinder und Jugendliche, wo ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, Unterstützung.

Hilfsangebote im Sozialbereich

Neben diesen zahlreichen medizinischen Angeboten gibt es mehrere soziale Unterstützungsangebote für bedürftige, einkommensschwache oder auch obdachlose Menschen.

Beispielsweise sammeln Mitarbeitende des Barmherzige Schwestern Krankenhauses Wien Sachspenden für das VinzenzGwölb. Das VinzenzGwölb ist eine Frühstücksausgabe für obdachlose und notleidende Menschen.

Die Ordensgemeinschaft der Dienerinnen des heiligsten Herzens Jesu und die Krankenhaus-Seelsorge im Herz-Jesu Krankenhaus Wien organisieren in regelmäßigen Abständen den Fastensuppen-Tag. Der Betrag für das ansonsten konsumierte Mittagessen wird an karitative Projekte der Katholischen Frauenbewegung gespendet. Im Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien wird jeden Montag zum Freundschaftsmahl geladen. Hier gibt es eine warme Mahlzeit für jene, die sich keine leisten können – und eine Gesprächsmöglichkeit.

Essen für Obdachlose, aber auch die Möglichkeit zum Duschen, Wäsche waschen, Haare schneiden und medizinische Betreuung bietet zudem das Vinzenzstüberl des Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern.

Welttag der Armen

Am 13. November begeht die katholische Kirche weltweit den „Welttag der Armen", der von Papst Franziskus eingeführt wurde. Er steht heuer unter dem Motto "Reich dem Armen deine Hand".





