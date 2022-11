Initiative Freiheitliche Frauen fordert echte Frauenpolitik statt Gender-Träumereien

Wien (OTS) - Die Initiative Freiheitliche Frauen Wien (IFF) hat im Rahmen der gestrigen Generalversammlung ihre langjährige Obfrau Stellvertreterin Monika Mühlwerth mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Neben ihren Tätigkeiten auf Bundes- und Landesebene war Mühlwerth zudem freiheitliche Fraktionsführerin im Bundesrat. Zur neuen Obfrau wurde die bisherige gf. Obfrau Angela Schütz MA, zu ihren Stellvertreterinnen wurden Mag. Birgit Kopschar und Christine Vadura gewählt. Die Funktionen des Kassiers übernehmen Sabrina Czompo und Ulrike Kreuzberger als ihre Stellvertreterin. Die Schriftführung wird von MMag. Silke Preidt und Lisa Frühmesser als Stellvertreterin übernommen. In die weiteren Funktionen des Vorstandes wurden Veronika Matiasek, Ricarda Berger, Marlene Krebitz, Flaminia Bettini und Gabriele Petras gewählt.



„In Österreich wird nach wie vor zu wenig für Frauen getan, eine echte Gleichstellung ist leider mehr Wunsch als Realität. So verdienen Frauen im Schnitt immer noch deutlich weniger als Männer und sind dementsprechend auch häufiger von Armut betroffen. Gerade Alleinerzieherinnen laufen häufig Gefahr, in prekären Arbeitsverhältnissen zu landen. Leider lässt sich die Politik aktuell mehr von Genderforderungen einer privilegierten Elite leiten, als sich um die Anliegen, Sorgen und Nöte der Frauen zu kümmern. Wir fordern endlich die Anhebung der Gehälter und die Anrechnung der Karenzzeit. Erschreckend ist auch die hohe Zahl an Femiziden und die unlängst vorgefallenen Serienvergewaltigungen. Die vollkommen fehlgeleitete Willkommenspolitik der Wiener SPÖ hat diese Vorfälle zu verantworten. Wir fordern daher ein rasches Handeln und das Setzen rigoroser Maßnahmen, wie etwa härtere Strafen bei häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch, um die Sicherheit der Frauen in Österreich auch in Zukunft garantieren zu können“, so IFF Wien Obfrau Angela Schütz.



