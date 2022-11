Neues Gas Transportservice erhöht Tirols Versorgungssicherheit

Wien, 11. November 2022 (OTS) - Die europäischen Fernleitungsnetzbetreiber Gas Connect Austria und bayernets ermöglichen es, das Marktgebiet Tirol jetzt direkt über die österreichische Gasbörse, den Central European Gas Hub (CEGH), zu versorgen. Das neue Service zur Buchung von Gas Transportkapazitäten nennt sich TRUD!Y, das für „Trading Region Upgrade Do It Yourself“ steht.



Derzeit erfolgt die Gasversorgung von Tirol ausschließlich über deutsches Gebiet, da das Bundesland nicht mit dem restlichen Gasnetz Österreichs verbunden ist. Gas Connect Austria und bayernets bieten mit TRUD!Y die Möglichkeit, Tirol direkt mit Gasmengen vom CEGH zu beliefern. Ab 15. November 2022 können garantierte Transportkapazitäten für die Leitungsverbindung zwischen Überackern (Grenzübergabepunkt Oberösterreich/Deutschland) und Kiefersfelden (Deutschland/Tirol) gebucht und genutzt werden. In einem ersten Schritt stehen Kapazitäten im Ausmaß von 250 MWh/h zur Verfügung. Tirol kann so neben dem virtuellen Handelspunkt THE auch direkt über den CEGH, dem virtuellen Handelspunkt im österreichischen Marktgebiet Ost, versorgt werden. Mit TRUD!Y liefern die Fernleitungsnetzbetreiber somit ein ideales Service zum richtigen Zeitpunkt, um die Versorgungsicherheit in der Region zu erhöhen.



Maßgeschneiderte Lösungen – Do It Yourself

Mit TRUD!Y geben Gas Connect Austria und bayernets Marktteilnehmern ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie individuell über ihr Buchungs- und Nominierungsverhalten garantierte Transporte vom Central European Gas Hub kommend zusammenstellen können. Die flexible neue Dienstleistung ermöglicht es Kunden also, Transportlösungen exakt auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Dadurch werden Gastransporte effizienter, Transaktionskosten gesenkt und die Versorgungssicherheit gestärkt.



Stefan Königshofer, Leiter Vertrieb in der Gas Connect Austria dazu: „Mit TRUD!Y bieten wir dem Markt zum richtigen Zeitpunkt eine maßgeschneiderte Lösung, um die Versorgungssicherheit in Tirol zu erhöhen, und das ohne Investitionen, sondern allein auf Basis der Nutzung von Bestandsinfrastruktur.“ Richard Unterseer, Leiter Netzmanagement der bayernets, ergänzt: „Mit „Intelligenz statt Stahl“ ermöglichen Gas Connect Austria und bayernets noch vor dem Winter eine sichere Verbindung Tirols zu den österreichischen Speichern und Handelsplätzen.“



Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte die Fernleitungsnetzbetreiber direkt oder besuchen Sie die jeweilige Internetseite: www.gasconnect.at und www.bayernets.de.

Hintergrundinformation:



Über Gas Connect Austria GmbH:

Gas Connect Austria ist ein Gasfernleitungs- und -verteilernetzbetreiber mit Hauptsitz in Wien. Das Unternehmen beschäftigt 288 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an 6 Standorten in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich verankert. Vom Knoten Baumgarten ausgehend, betreibt Gas Connect Austria ein modernes und leistungsstarkes Hochdrucknetz mit Verbindungen nach Deutschland, der Slowakei, Slowenien und Ungarn sowie zu Speicher- und Produktionsanlagen. Entlang des 900 Kilometer langen Leitungssystems befinden sich 5 Verdichterstationen, 40 Mess- und Übergabestationen und über 100 Übergabemesspunkte. Das Kerngeschäft besteht in der Vermarktung von Transportkapazitäten an den internationalen Grenzpunkten und für die inländische Gasversorgung. Gas Connect Austria setzt sich auf nationaler und europäischer Ebene intensiv mit den Themen rund um die Energiewende auseinander und arbeitet aktiv an Lösungen zur Dekarbonisierung mit. Das Unternehmen ist zu 51% im Eigentum der VERBUND, 49% werden im Verhältnis 60:40 von Allianz Capital Partners und SNAM gehalten. Gas Connect Austria hält Beteiligungen an AGGM, AGCS, TAG GmbH und PRISMA und ist Mitglied bei ENTSOG, GIE, Hydrogen Europe, Clean Hydrogen Alliance und der European Hydrogen Backbone Initiative.



bayernets GmbH

Die bayernets GmbH transportiert Gas effizient durch ein rund 1.660 Kilometer langes Gastransportnetz und gehört zu den großen Fernleitungsnetzbetreibern in Deutschland. Für die dauerhafte Gewährleistung der Versorgungssicherheit im eigenen Netzgebiet leistet das Unternehmen einen zentralen Beitrag. Als Fernleitungsnetzbetreiber wirkt die bayernets GmbH aktiv an der Optimierung und dem bedarfsgerechten Ausbau des Gastransportnetzes in Deutschland mit. Die bayernets GmbH beteiligt sich an der Umsetzung der Energiewende und gestaltet als kompetenter Ansprechpartner die Zukunft des Energiesystems mit.











