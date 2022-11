FPÖ – Schnedlitz: „Illegale Migranten abschieben und nicht auf Kosten der Steuerzahler rundumversorgen!“

ÖVP stellt mittlerweile ein Sicherheitsrisiko für Österreich dar – Neuwahlen jetzt!

Wien (OTS) - „Die Diskussion um die Unterbringung von zehntausenden Menschen, die unrechtmäßig unser Landbetreten, ist im Prinzip obsolet. Die einzige Lösung besteht aus Abschiebung und Pushbacks an unserer Grenze. Wenn ein Mensch widerrechtlich unsere Grenze überschreitet und somit gegen Gesetze verstößt, muss er auch dementsprechend behandelt und nicht noch dazu mit einem Wellnessaufenthalt auf Kosten der Steuerzahler belohnt werden“, reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf das Totalversagen der ÖVP.

Die Volkspartei sei weder in der Lage unsere Grenzen zu sichern noch bestehende Gesetze anzuwenden. Das Dublin-Abkommen interessiere ÖVP-Innenminister Karner schon lange nicht mehr, genauso wenig wie die Sicherheit unserer Bürger. „Diese ÖVP entpuppt sich als das größte Sicherheitsrisiko der Zweiten Republik. Sie überschwemmt unser Land mit illegalen Einwanderern, beteiligt sich in einem Wirtschaftskrieg, finanziert in der größten Teuerungswelle die Klimafantastereien der Grünen mit Milliarden Euro und versinkt wehleidig in ihrem Sumpf an Korruption und Eitelkeiten. Damit muss endlich Schluss sein, wir benötigen eine Regierung für Österreich und seine Bürger – Neuwahlen sind dringendst angebracht!“, forderte Schnedlitz ein.

