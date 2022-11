Dr.-Karl-Renner-Preise der Stadt Wien 2022

Stadt Wien zeichnet Prof. MMag. Anna Jermolaewa, Bundesminister a.D. Erwin Lanc und Interface Wien GmbH für das Projekt Jugendcollege aus.

Wien (OTS) - Alle drei Jahre verleiht die Stadt Wien die Dr.-Karl-Renner-Preise. Geehrt werden Persönlichkeiten, die hervorragende Verdienste um Wien und Österreich im kulturellen, sozialen oder wirtschaftlichen Bereich erworben haben und damit auf nationaler beziehungsweise internationaler Ebene anerkannt sind.

Die Dr.-Karl-Renner-Preise der Stadt Wien 2022 gehen an Prof. MMag. Anna Jermolaewa, Bundesminister a.D. Erwin Lanc und Interface Wien GmbH für das Projekt Jugendcollege und sind mit jeweils 15.000 Euro Preisgeld dotiert. Dr. Gerhard Schmid, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Wissenschaft, überreichte die Preise heute, Freitag, im Wiener Rathaus.

Die Preisträger*innen

Prof. MMag. Anna Jermolaewa, lebt und arbeitet seit 1989 in Wien; seit 2018 ist sie Professorin für Experimentelle Gestaltung an der Kunstuniversität Linz. Jermolaewa ist Mitglied des Vereins „Ariadne – Wir Flüchtlinge für Österreich“, einem Netzwerk von und für Flüchtlinge: Zweck des Vereins ist die Unterstützung von Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und in Österreich ein neues Zuhause suchen, insbesondere durch Intervention und Hilfestellung in Einzelfällen. Für die vertriebenen Kinder aus der Ukraine stellt der Verein laufend ein Programm zusammen, an dem sich Sport- und Kreativklubs, Museen, Stadtführungen und Mitglieder des Vereins beteiligen.

Bundesminister a.D. Erwin Lanc, der sich nach seinem Rückzug aus der Tagespolitik von 1989 bis 2008 als Präsident und seit 2008 als Ehrenpräsident des International Institute for Peace (IIP) stark für die Förderung von friedlichen Konfliktlösungen, den Dialog und ziviles Engagement einsetzt.

Interface Wien GmbH für das Projekt Jugendcollege: Interface Wien fördert die gesamtgesellschaftliche Integration von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Jugendcollege StartWien ist ein schulanaloges und erwachsenenbildungsgerechtes Bildungsangebot, in dem die Teilnehmer*innen auf den Eintritt in eine Lehre oder eine weiterführende Schule vorbereitet werden.

Die Dr.-Karl-Renner-Preise der Stadt Wien werden seit 1951 alle drei Jahre vergeben. Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Dr.-Karl-Renner-Preise





