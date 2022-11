Steigende Kreditzinsen und Energiekosten treiben immer mehr Menschen in Österreich zum Verkauf ihrer Immobilien

Heimische Immobilienbewertungs-App Immowert4You ortet neue Trends

Grabern (OTS) - Angebot, Nachfrage und Preise für Immobilien in Österreich drehen sich derzeit rasant. Diesen Trend ortet Norbert Bauer, Inhaber der heimischen Immobilienbewertungs-App Immowert4You. Dahinter steht ein weitläufiges Netzwerk von regionalen Maklern.

„Mit dem Ausbruch der Pandemie sind die Preise schnell und stark gestiegen“, sagt Norbert Bauer. Und: „Da wurden auch Ladenhüter, die zwei bis drei Jahre lang niemanden interessiert haben, plötzlich spannend und verkauft.“ Das habe die Erwartungen der Verkäufer teils zu stark nach oben geschraubt. „Zuletzt sind wir wieder in einen normalen Bereich angekommen und die Aufschläge aus Corona-Zeiten sind vorbei“, weiß der Immobilienexperte.

Die Preise würden nun aber weiter nach unten gehen: „ Wir merken derzeit in unserem Makler-Netzwerk, dass viel mehr Immobilien auf den Markt kommen als zuvor. Die Auswahl für Käufer wird somit größer und günstiger. “ Als Hintergrund sieht Norbert Bauer einerseits die steigenden Zinsen, die Kreditrückzahlungen verteuern. Andererseits wären vor allem die kräftig wachsenden Energie- und Lebenshaltungskosten für viele Menschen schwer zu bewältigen. Nicht benötigte Objekte werden verkauft.

Umgekehrt ist die Nachfrage nach Immobilien eingebrochen. „Die potenziellen Käufer sind zurückhaltender geworden und warten ab“, merkt Norbert Bauer. Auch hier spielten höhere Zinsen bei Kreditfinanzierungen eine Rolle - und die allgemeine Unsicherheit, wie es mit der Inflation weitergehen wird. Aus dem langjährigen Verkäufermarkt entwickelt sich somit gerade ein Käufermarkt.

Einzigartige Bewertungs-App Immowert4You will sein Makler-Netzwerk auch im Ausland ausbauen

Dass Norbert Bauer die Lage so gut einschätzen kann, liegt nicht zuletzt an seinem Netzwerk: Bislang stehen rund 70 lokal verankerte Makler in Wien, NÖ, OÖ und dem Burgenland als Kooperationspartner hinter der heuer gelaunchten App Immowert4You. Die Experten bewerten die von potenziellen Kunden hochgeladenen Immobilien nach regionalen Kriterien persönlich. Der Ausbau in den übrigen Bundesländern und in anderen Ländern Europas soll schrittweise ab 2023 folgen.

Dass in der App keine Computerprogramme automatisiert Preise auswerfen, sondern im Hintergrund Makler mit regionalen Kenntnissen arbeiten, macht diese App im deutschen Sprachraum einzigartig. Das brachte Norbert Bauer sogar eine Nominierung für den begehrten Constantinus Award 2022 ein. Erstellt wurde die App vom großen österreichischen App-Entwickler DeineSeite.at.

„ Viele Datenbanken kommen mit den derzeitigen Preisveränderungen nicht mit, auf Onlinebewertungen allein ist also kein Verlass “, erklärt Norbert Bauer. Gerade in Regionen außerhalb der Ballungsräume wären die Daten oft sehr ungenau. „Für den Konsumenten ist die Nutzung unserer App denkbar einfach“, geht der Experte ins Detail. Die User laden demnach alle wichtigen Informationen und Fotos zur Immobilie hoch. Auch alle Besonderheiten wie zusätzliche Gebäude oder ein Luxuskeller mit Fitnessraum können eingegeben werden. Binnen weniger Stunden folgt dann ein Ergebnis. Mit dieser Bewertung weiß der Kunde auch gleich, welcher regionale Makler sie erstellt hat und kann eine Besichtigung vor Ort vereinbaren. Mehr auf www.immowert4you.com

