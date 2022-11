HTU Wien: Herr Minister, Schenken Sie uns lediglich 5 Minuten Ihrer Zeit, um uns Studierenden und Universitätsangehörigen Gehör zu geben.

Offener Brief

Seit unserem Aktionstag am 7.11.2022 sammeln wir die Nachrichten, Bedenken und Zukunftswünsche von Universitätsangehörigen an Sie.

Wien (OTS) - Sehr geehrter Herr Minister Polaschek!

Sehr geehrter Herr Sektionschef Pichl!

Schenken Sie uns lediglich 5 Minuten Ihrer Zeit. Zeigen Sie uns, dass Ihnen die wissenschaftliche und die wirtschaftliche Zukunft von Österreich wichtig sind.

Herr Pichl, denken sie an ihre eigene Studienzeit an der Uni Graz zurück! Wie oft sind sie mit ihren Mitstudierenden auch nach Lehrveranstaltungsende zusammen gesessen, haben nicht nur gemeinsam gelernt, Aufgaben gelöst und über Vorlesungsinhalte diskutiert, sondern auch Erfahrungen geteilt, gescherzt und gelacht?

Her Polaschek, denken sie an ihre Zeit als Vizerektor und Rektor der Uni Graz zurück! Wie viel Freude hat ihnen die Leitung einer lebendigen Universität mit interaktiver Lehre, fruchtbarer Forschung und einem synergetischen Zusammenleben von Forschenden, Lehrenden und Studierenden gemacht? Wie oft haben sie selbst für ein adäquates Hochschulbudget, das nicht die Universitäten, lebendige und unabhängige Ort des Wissens, lähmt, gekämpft? (Quelle: "Gegen den Stillstand: Gemeinsamer „Denkzettel“ für die Bundesregierung von den steirischen Rektoren", Montan Universität Leoben)

Das alles steht nun auf dem Spiel. Studierenden, die fast ausschließlich aus der Distanz in ihr akademisches Leben hineinwachsen mussten, wird erneut die Chance auf Verwirklichung in einem lebendigen Universitätsumfeld genommen.

Forschenden, die alles in ihr Projekt hineingesteckt haben, droht plötzlich in drastischer Weise eine Abschaltung ihrer Geräte, ein jähes Ende ihrer jahrelangen Bemühungen.

Lehrenden, die teilweise bereits seit langem jedes Jahr erneut die Herzen der Studierenden mit einer Leidenschaft für die Wissenschaft entflammen, bleibt erneut nur die Online-Lehre, ein starren auf schwarze Kästchen auf einem Bildschirm statt in die Gesichter der Studierenden.

Doch nicht nur die Angehörigen der österreichischen Universitäten stehen vor düsteren Zeiten: Auch die Zukunft des Landes stürzt ohne Wissenschaft und Innovation ins Ungewisse.

Es geht nicht nur darum, ob es im Hörsaal einen Grad mehr oder weniger hat. Es geht auch nicht nur darum, ob in Lernräumen das Licht eine Stunde mehr oder weniger brennt. Es geht um nichts weniger als Bildungsqualität, um die Zukunft der Qualität der Innovation, die bei einem derartigen Sparkurs im internationalen Vergleich nicht mehr mithalten können.

Herr Minister, Herr Sektionschef!

Seit unserem Aktionstag am 7.11.2022 sammeln wir die Nachrichten, Bedenken und Zukunftswünsche von Universitätsangehörigen an Sie. Schenken Sie uns am 15.11.2022 lediglich 5 Minuten Ihrer Zeit, um diese entgegen zu nehmen. Schenken Sie uns lediglich 5 Minuten Ihrer Zeit um uns Studierenden und Universitätsangehörigen Gehör zu schenken.

Übergabe der Nachrichten, Bedenken und Zukunftswünsche an Minister Polaschek und Sektionschef Pichl

Datum: 15.11.2022

Ort: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

BMBWF, Wien, Österreich

