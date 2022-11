Steinreich tut weh – eine Kolik vergisst man nie

Wien (OTS) - Mittels minimal-invasiver Hybrid-OP ERCP und Cholezystektomie werden Gallensteine aus den Gallenwegen und die Gallenblase gleichzeitig in einer Operation entfernt. Dieser Eingriff wird im Göttlicher Heiland Krankenhaus, als eine der führenden Kliniken auf diesem Gebiet, durchgeführt.



Da Gallensteine in der Gallenblase oft Beschwerden und Komplikationen verursachen können, ist meistens die Entfernung der Gallenblase mitsamt den Steinen erforderlich. Kommt es im Zuge eines meist schmerzhaften Steinabgangs zu einer Verstopfung der Gallenwege oder des Bauchspeicheldrüsengangs, ist neben der operativen Entfernung der Gallenblase die Entfernung der Abflusshindernisse dringend erforderlich, um lebensgefährliche Folgen zu vermeiden. Was bisher in zwei getrennten Eingriffen erfolgte, ist im Göttlicher Heiland Krankenhaus im Rahmen einer OP möglich: Es werden gleichzeitig die Gallensteine aus den Gallenwegen und die Gallenblase entfernt. „Die operative Entfernung der Gallenblase zählt zu den häufigsten Eingriffen in der Viszeralchirurgie,“ erklärt OA Dr. Alexander Butz, Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Göttlicher Heiland Krankenhaus. „Die synchrone Operation mit gleichzeitiger Entfernung der Gallensteine aus den Gallenwegen, der sogenannten ERCP, und der steinhaltigen Gallenblase, der Cholezystektomie, ist eine Besonderheit und erfordert ein hochspezialisiertes Team, sowie einen technisch hochentwickelten OP.“

Ein Eingriff statt zwei – mehr Vorteile für die Patient*innen

Der laparoskopische Eingriff wird über die Nabelgrube oder durch den Nabel vorgenommen. Mit Hilfe eines Kontrastmittels werden die Steine zunächst sichtbar gemacht, danach mittels ERCP (Endoskopisch Retrograde Cholangio Pankreaticografie) endoskopisch entfernt. Dann wird im selben Eingriff die Gallenblase (Cholezystektomie) entfernt. „Der große Vorteil dieser kombinierten Behandlung für die Patientinnen* und Patienten* ist die geringere Belastung durch den Wegfall einer zusätzlichen Narkose bzw. Sedierung und eines zweiten Krankenhausaufenthaltes. Außerdem kann ein neuerlicher Steinabgang im Intervall zwischen den Eingriffen so sicher verhindert werden,“ fügt Dr. Alexander Butz hinzu. „Nach diesem Eingriff bleiben Patienten zur Beobachtung eine Nacht bei uns im Krankenhaus. Nach zwei bis drei Wochen Schonung können sie wieder ein ganz normales Leben führen.“

Beschwerden und Therapie

Gallensteine gehören zu den „Volkskrankheiten“ in Österreich. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Viele Betroffene entwickeln keine Symptome und leben jahrelang beschwerdefrei. Etwa ein Viertel der Menschen mit Gallensteinen entwickeln im Laufe ihres Lebens Beschwerden. Meist sind es teils heftige kolikartige Schmerzen im rechten Oberbauch oder Übelkeit nach dem Essen. Gallensteine verursachen häufig eine Entzündung der Gallenblase, die unbehandelt lebensbedrohlich sein kann. „Im Falle einer Gallenkolik kann sich ein Gallenstein lösen, der den Gallengang oder den Ausführungsgang aus der Bauchspeicheldrüse verschließen kann, sodass der Gallenabfluss in den Dünndarm blockiert wird,“ erklärt Dr. Butz. „Die Folgen können bis zu einer gefährlichen Entzündung der Leber oder Bauchspeicheldrüse führen, was nicht nur extrem schmerzhaft, sondern auch lebensgefährlich ist. In diesem Fall ist eine OP und eine endoskopische Entfernung der Steine aus den Gallenwegen dringend nötig.“

Vorbeugen ist möglich

Ein gesunder Lebensstil mit abwechslungsreicher faserreicher Ernährung und körperlicher Aktivität sind vorbeugende Maßnahmen. Zusätzlich ist ab dem fünzigsten Lebensjahr ein Oberbauchschall im Rahmen einer Gesundenuntersuchung empfehlenswert.

