Girls! TECH UP: Role Model Award für 18-jährige Elektrotechnikerin

Wien (OTS) - Das Girls! TECH UP Role Model 2022 steht fest: Nina Greilberger, Lehrling für Elektrotechnik bei der KNG Kärnten Netz GmbH, ging nach dem Online-Voting und der anschließenden Jurybewertung als Siegerin hervor. Die Preisverleihung findet am 17. November im Rahmen des OVE Innovation Day in Wien statt.

Zahlreiche weibliche Vorbilder aus der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft sind auch dieses Jahr wieder dem Aufruf der Initiative Girls! TECH UP gefolgt und haben in selbst gedrehten Kurzvideos ihre Begeisterung für Technik und ihre Freude am Beruf vermittelt. Das Rennen machte schließlich Nina Greilberger. In ihrem Video erlaubt sie spannende Einblicke in ihren abwechslungsreichen Arbeitsalltag und konnte damit sowohl beim Online-Voting als auch die Jury überzeugen. „ Ich könnte mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Und ich freue mich, wenn ich als Girls! TECH UP Role Model auch andere junge Frauen motivieren kann, den Schritt in die technische Berufswelt zu wagen “, freut sich die Gewinnerin.

Preisverleihung beim OVE Innovation Day

Die Übergabe des Role Model Awards wird im Rahmen des OVE Innovation Day am 17. November in Wien stattfinden. OVE Fem-Vorsitzende und Girls! TECH UP-Initiatorin Michaela Leonhardt wird die Trophäe aus dem 3D-Drucker, gesponsert von Wien Energie, an die diesjährige Gewinnerin überreichen. „ Weibliche Vorbilder sind unglaublich wichtig für junge Frauen auf ihrem Weg in technische Berufe. Ich freue mich sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder so viele erfolgreiche Frauen als Role Models vor den Vorhang holen konnten. In ihren Videos zeigen sie, wie abwechslungsreich, kreativ und sinnstiftend Jobs in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft sind. Nina Greilberger ist das besonders gut gelungen “, so Leonhardt.

Girls! TECH UP begeistert Mädchen für Technik

Girls! TECH UP ist eine Nachwuchsinitiative von OVE Fem, dem Branchennetzwerk für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Die Initiative will Schülerinnen für Technik begeistern und ihnen die beruflichen Möglichkeiten in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft aufzeigen. „ Frauen bereichern und stärken die Branche, dafür gibt es viele herausragende Beispiele. Ich freue mich, dass der OVE dazu beitragen kann, sie sichtbarer zu machen “, so OVE-Generalsekretär Peter Reichel. Das Gewinnervideo von Nina Greilberger sowie alle weiteren eingereichten Videos finden Sie online auf www.girlstechup.at.





Über OVE Fem:

OVE Fem ist das Branchennetzwerk für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Es richtet sich an Studentinnen, Professorinnen, Expertinnen und weibliche Führungskräfte aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft. Die Plattform fördert den Erfahrungs- und Wissensaustausch und hilft, Synergien zu finden und zu nutzen. Außerdem will OVE Fem schon bei Schülerinnen das Interesse an technischen Berufen wecken sowie die Möglichkeiten anhand konkreter Rollenbilder aufzeigen, unter anderem mit der erfolgreichen Initiative Girls! TECH UP. Für mehr Informationen: www.ove.at

