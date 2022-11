Impact Award 2022 – welche Forschungsprojekte haben den größten Einfluss auf unsere Zukunft?

St. Pölten (OTS) - Kann Holz als intelligenter Wasserfilter eingesetzt werden? Können Enzyme helfen, die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten? Wie können geflüchtete Menschen besser integriert werden? All diese Fragen stellten sich Dissertant*innen und die Ergebnisse dieser geförderten Wissenschaftsprojekte werden am 17. November ab 16 Uhr beim Impact Award 2022 in St. Pölten präsentiert. Organisiert wird die Veranstaltung von der Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ (GFF), die auch für die Durchführung der Förder-Calls verantwortlich ist. Finanziert wurden diese und weitere Projekte im Rahmen der vom Land Niederösterreich geförderten Science Calls 2016 bis 2019 mit rund 3,6 Mio. Euro.

Fünf Wissenschaftler*innen aus den Bereichen Umweltbiotechnologie, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaften, Nanotechnologie und Gesundheitswissenschaften präsentieren ihre Projekte als wissenschaftliche Poster sowie in einem „Elevator Pitch“ einer fachkundigen Jury und dem Publikum. Für die Jury konnten Tanja Traxler (Leiterin des Wissenschaftsressorts „der Standard“), Wolfgang Renner (Leiter Wiener Zeitung Akademie) und Leo Capari (Technology Transfer Manager bei tecnet equity NÖ Technologiebeteiligungs-Invest GmbH) gewonnen werden. Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin Ruth Hutsteiner (science ORF, Podcast „Ö1 Versuch und Irrtum“).

Projekt mit höchster Relevanz wird prämiert

Wie der Name der Veranstaltung bereits verrät, ist das wesentliche Kriterium für die Bewertung der Projekte der Impact, also die Relevanz des Erkenntnisgewinns für die wissenschaftliche Community aber darüber hinaus auch für die Allgemeinheit. Die Wissenschaftlerin bzw. der Wissenschaftler mit dem überzeugendsten Projekt wird eingeladen, das Forschungsergebnis und den Weg dorthin im APA Science Podcast „Nerds mit Auftrag“ vorzustellen.

Neben den bereits abgeschlossenen Wissenschaftsprojekten, die im Rahmen der Science Calls 2016 und 2017 von der GFF gefördert wurden, werden auch Poster zu großteils noch laufenden Projekten der Science Calls 2018 und 2019 präsentiert. Die besten drei Poster erhalten ebenfalls eine Auszeichnung.

Vernetzungsveranstaltung für Forschende und Interessierte

Die Idee zur Veranstaltung „Impact Award“ entstand aus der Überlegung, wie man die Inhalte wissenschaftlicher Projekte übersichtlich und niederschwellig Kolleg*innen aus anderen Wissenschaftsdisziplinen, aber auch der breiten Öffentlichkeit, präsentieren kann. Damit soll das Verständnis für die Notwendigkeit von Forschungsförderung und deren Nutzen transparent gemacht werden. Der Impact Award ist als Vernetzungsveranstaltung konzipiert. Jungwissenschaftler*innen können mit der interessierten Öffentlichkeit und erfahrenen Wissenschaftler*innen wie z.B. Markus Hengstschläger, Genetiker und Aufsichtsratsvorsitzender der GFF, in Kontakt treten. Dieser wird auch eine Keynote unter dem Titel „Lösungsbegabung als Innovationstreiber“ halten.

Über die Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ

Die Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ fördert mit Mitteln des Landes Niederösterreich im Rahmen von Calls wissenschaftliche Projekte von niederösterreichischen Forschungseinrichtungen. Damit wird sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte Forschung in Niederösterreich unterstützt.

Programm Impact Award 2022

Termin : 17.11.2022





: 17.11.2022 Veranstaltungsort: Panoramasaal der HYPO NOE Landesbank, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten

15:00 Einlass: Ausstellung der Projekt-Poster

16:00 Begrüßung: Ruth Hutsteiner, Moderatorin

Barbara Schwarz, Geschäftsführerin GFF: „Erfolgsgeschichte Calls als Förderinstrument – Fokus Dissertationen Calls“



„Erfolgsgeschichte Calls als Förderinstrument – Fokus Dissertationen Calls“ Präsentation Dissertationsprojekte Science Call 2016 und 2017



Keynote Markus Hengstschläger: „Lösungsbegabung als Innovationstreiber“



„Lösungsbegabung als Innovationstreiber“ Preisverleihung: Science Call 2018 und 2019

Impact Award Science Call 2016 und 2017

18:00 Abschlussworte und Eröffnung des Buffets

Anmeldungen zur Veranstaltung sind bis 14. November unter s.rulitz @ gff-noe.at möglich (Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl!).

IMPACT AWARD 2022

Datum: 17.11.2022, 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: Panoramasaal der HYPO NOE Landesbank

Hypogasse 1, 3100 St. Pölten, Österreich

Url: https://www.gff-noe.at/mehr/veranstaltungen/#impact-award-2022

