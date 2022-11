Montagne du Parc in Brüssel erhält Austrian Green Planet Building® Award

Nachhaltiges Bauen „Made in Austria“: Ressourcenschonender Abbau und Neuerrichtung nach Passivhaus-Standard

Wien (OTS) - Das Vorgängergebäude der Bank aus den 1970er-Jahren in Brüssel, Belgien, wurde stockwerkweise abgebaut, das dabei angefallene Material getrennt, recycelt und teilweise wiederverwendet. Das multifunktionelle Montagne du Parc mit der Kernverwendung als Bank ist hochflexibel, ästhetisch ansprechend und nachhaltig: Baumschlager Eberle Architekten zeichnete mit dem belgischen Büro Styfhals & Partners für den Entwurf verantwortlich, der gemeinsam mit dem internationalen Bauteam (Jaspers-Eyers Architects, Eiffage) umgesetzt wurde. Eine Besonderheit zeichnet die Energieeffizienz des Hauses im Zentrum von Brüssel aus: Sein unterirdisches Wasserreservoir, das als saisonaler Wärmespeicher dient, trägt zur Reduktion der Energieverbrauche bei, sodass nahezu Passivhausstandard erreicht wird. Grünflächen in den Innenhöfen und am Dach bieten Lebensraum für Pflanzen, Bienen und Vögel und vermindern den Wärmeeintrag für das Gebäude.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Er überträgt die Zielsetzungen und strengen Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. Die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen – Austrian Green Planet Building® zeichnet sie aus.

AGPB ist eine gemeinsam vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (AWA) getragene Dachmarke.

Montagne du Parc erhält den Austrian Green Planet Building® Award: Materialtrennung, Wiederverwendung und Recycling beim Abbau des alten Gebäudes waren nur der Beginn eines umfassenden Nachhaltigkeits-Konzepts für den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes.

Projektbeschreibung mit Fotos, Video, Factsheet und Pressetext:

agpb.at/montagne_du_parc

Rückfragen & Kontakt:

AGPB Geschäftsstelle, c/o pulswerk Gmbh

Leander Brenneis, brenneis @ pulswerk.at, +43 699 1 523 61 19

Robert Lechner, lechner @ pulswerk.at

agpb.at