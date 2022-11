Kai Pflaume begrüßt zu „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 12. November in ORF 1

Mit u. a. Felix Neureuther, Michelle Hunziker, Benjamin Karl, Sarah Connor, DJ Bobo und zehn spannenden Duellen

Wien (OTS) - Viele junge Talente fordern ihre erwachsenen Duellpartner zu unglaublichen Wettkämpfen heraus, wenn Moderator Kai Pflaume am Samstag, dem 12. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine neue Ausgabe der ORF/ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ präsentiert. Bestens gewappnet für die Duelle gegen ihre Herausforderer gehen diesmal Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker, Schlager-Legende Roland Kaiser und Eurodance-Ikone DJ Bobo ins Rennen. Gleich im Doppelpack tritt der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther mit seiner Frau Miriam, ehemalige Biathletin und Skilangläuferin, an. Im Wettkampf mit rot-weiß-roter Beteiligung trifft der österreichische Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl im „Klimmzughang-Duell“ auf die achtjährige Paula. Außerdem mit dabei sind Schauspielerin Karoline Herfurth, Popstar Sarah Connor, Moderator und Fußballexperte Alexander Bommes, die Schweizer Comedienne Hazel Brugger und last but not least in seiner eigenen Kategorie „Klein gegen Jan Josef“ der Schauspieler und Duell-Allrounder Jan Josef Liefers. Neben zehn spannenden Duellen erwartet das Publikum auch jede Menge Musik – es wird weihnachtlich!

Die Wettkämpfe von „Klein gegen Groß“ am 12. November um 20.15 Uhr in ORF 1 im Überblick:

Das „Doppel-Seilsprung-Duell“: Leefke (11) & Ronja (12) gegen Miriam & Felix Neureuther

Die beiden Cousinen Leefke und Ronja sind im Seilspringen so gut, dass sie sogar schon Preise bei Meisterschaften gewonnen haben. Nun wollen die beiden Mädchen beweisen, dass sie in Sachen Ausdauer, Konzentration und Koordination gegen Miriam und Felix Neureuther die Nase vorne haben. Kann das junge Power-Duo dem Weltmeister-Ehepaar Stand halten?

Das „Hit-Duell“: Fiona (10) gegen Sarah Connor

Ob laute Töne der aktuellen Hits oder die ganz leisen auf ihrer Geige – die Musikliebhaberin Fiona kennt sich so gut aus, dass sie alle Nummer-1-Hits seit 2000 nur an ihren Intros erkennen kann. Auch die preisgekrönte Popsängerin mit Power-Stimme Sarah Connor behauptet, die Songs an den ersten Takten zu erkennen. Wer wird in diesem Duell die Nummer 1 sein?

Das „Klimmzughang-Duell“: Paula (8) gegen Benjamin Karl

Der Scheibenwischer – im Klimmzughang die Beine von links nach rechts rotieren lassen – ist für die Bauchmuskeln eine brennende Angelegenheit. Paula behauptet, sie kann mehr Scheibenwischerbewegungen im Klimmzughang machen als der österreichische Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl. Kleines oder großes Kraftpaket: Wer lässt sich zuerst hängen?

Das „Karate-Duell“: Luise (11) gegen Michelle Hunziker

Wer trifft mit Karateschlägen und -kicks in einer Minute mehr LED-Lichter? Luise ist deutsche Meisterin im Karate und tritt im Duell gegen Michelle Hunziker an, die Trägerin des blauen Gurts im Kyokushin-Karate, der wohl härtesten Karateart der Welt, ist. Wer knipst hier mehr Lichter aus?

Das „Choreografie-Duell“: Katharina (10) gegen DJ Bobo

Ob Street Style oder Ballett, Katharina ist eine echte Dancing Queen. Sie behauptet, die Choreografien aus internationalen Musik-Videos schneller zu erkennen als der Schweizer Sänger DJ Bobo – und zwar ohne die Musik zu hören. Fünf Profis tanzen Ausschnitte aus bekannten Choreografien vor. Wer kann sie den richtigen Songs zuordnen?

Das „Fahrrad-Wippe-Duell“: Fynn (13) gegen Jan Josef Liefers

Mit einem Mountain-Bike so langsam wie möglich über eine riesige Wippe fahren: In „Klein gegen Jan Josef“ müssen sich Fynn und Schauspieler Jan Josef Liefers gehörig bremsen. Im Duell müssen sie so langsam wie möglich eine 13,5 Meter lange Wippe auf einem Fahrrad bezwingen. Wer entpuppt sich hier als Wackelkandidat?

Das „Schlager-Duell“: Robert (10) gegen Roland Kaiser

Der zehnjährige Robert behauptet, dass er die größten Schlager nur anhand fünf einzelner, nicht zusammenhängender Wörter erkennt. Sein Gegner ist der deutsche Schlagerstar Roland Kaiser, der seit mehr als 40 Jahren einen Erfolg nach dem anderen feiert. Kann er seinen Siegeszug bei „Klein gegen Groß“ fortsetzen oder wird Robert den Kaiser stürzen?

Das „Handstand-Duell“: Mila (12) gegen Karoline Herfurth

Wer kann im Handstand in einer Minute mehr Schritte an einer Wand machen? Das zwölfjährige Leichtathletiktalent Mila ist 15-fache Berliner Meisterin und ihr großes Ziel ist die Qualifizierung für die Olympischen Spiele. Schauspielerin Karoline Herfurth stellt sich der sportlichen Herausforderung und hat schon mehrfach bewiesen, dass sie fit wie ein Turnschuh ist.

Das „WM-Tore-Duell“: Lasse (10) gegen Alexander Bommes

Lasse sagt, er erkennt alle deutschen Tore der Fußball-Weltmeisterschaften ab 1954 nur anhand eines kurzen Ton-Ausschnitts aus dem Original-Kommentar. Ist der begeisterte Rechtsverteidiger darin besser als „Sportschau“-Moderator Alexander Bommes? Nachwuchsfußballer gegen Fußballexperte: Wer geht als Verlierer vom Platz?

Das „Buchstaben-Zähl-Duell“: Phillip (14) gegen Hazel Brugger

Was haben Bildungseinrichtung, Nachvollziehbarkeit und Unternehmensberater gemeinsam? Phillip hat auf diese Frage sofort die richtige Antwort – alle drei Wörter haben 19 Buchstaben. Der 14-Jährige fordert in seinem Duell die Schweizer Comedienne Hazel Brugger heraus, die beruflich wie privat gerne mit Sprache spielt. Wer kann die exakte Anzahl der Buchstaben in einem beliebigen Wort schneller nennen?

