FPÖ – Krauss: Messerstecher-Anklage ist Hohn gegenüber dem Opfer

Skandal-Urteil ist abzulehnen

Wien (OTS) - Lediglich ein paar Monate Haft hat ein Messerstecher ausgefasst, der sein Opfer am Maurer-Kirtag schwer verletzte. „Wenn das österreichische Rechtssystem schon so aufgeweicht ist, dass ein Mordversuch als schwere Körperverletzung geahndet wird, dann hat man es wohl aufgegeben“, ärgert sich der Wiener FPÖ-Klubobmann, Maximilian Krauss. Die Komplizen des Messerstechers, laut Medienberichten Tschetschenen und Albaner, gingen ebenfalls wenig zimperlich zur Sache, als sie einen Mann schwer verprügelten und einem anderen eine teure Uhr raubten. „Solche Gewalttäter gehören schnellsten abgeschoben und bis dahin hart bestraft. Ein so mildes Urteil wird wohl kaum eine abschreckende Wirkung haben, sondern die Männer eher zu Folgetaten verleiten. Österreich darf nicht zum Eldorado für zugewanderte Kriminelle werden! Ganz im Gegenteil: Es ist die Aufgabe von Polizei und Justiz, unsere Bürger vor Gewalttätern und potentiellen Mördern zu schützen anstatt diese mittels Kuschel-Justiz in Watte gepackt ins Gefängnis zu schicken“, sagt Krauss.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at