BOYS´ DAY 2022: NIMM DEINE ZUKUNFT SELBST IN DIE HAND!

Soziale Berufsorientierung für junge Männer am österreichischen Aktionstag am 10. November 2022 mit Live-Event

Wien (OTS) - „Ich möchte gerne im Kindergarten arbeiten!“ „Krankenpfleger ist mein Traumjob!“ Aussagen wie diese von jungen Männern werden leider oftmals belächelt. Veraltete Rollenstereotype sowie festgefahrene Geschlechterzuschreibungen im Pädagogik-, Gesundheits- und Pflegebereich beeinflussen auch im Jahr 2022 die zukünftige Berufswahl heranwachsender Jugendlicher. Um diese festgefahrenen Klischees zu durchbrechen, wurde der Boys‘ Day vor 15 Jahren (2008) ins Leben gerufen.

Die Veranstaltung des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz findet am 10. November 2022 in der Pädagogischen Hochschule Wien statt. Eingeladen sind alle Burschen ab dem 12. Lebensjahr bzw. der 7. Schulstufe, die sich gemeinsam mit anderen Schülern über moderne Männlichkeitsbilder, Geschlechterrollen und zukünftige Berufsperspektiven austauschen wollen. Zeitgleich können Teilnehmer des Boys‘ Day bei Einrichtungsbesuchen in ganz Österreich soziale Berufe wieder live erleben. Die Teilnahme ist – wie alle Boys‘ Day Aktivitäten – kostenfrei.

Die Programm-Highlights des Boys‘ Day 2022 im Überblick

In seiner Eröffnungsrede (Videobotschaft) spricht Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch an, dass Männlichkeit und Fürsorge keine Gegensätze sein müssen. Er möchte die Burschen ermutigen, bei ihrer späteren Berufswahl Care-Tätigkeiten in systemrelevanten Berufen wie etwa Pädagoge, Krankenpfleger oder Sozialarbeiter, in Betracht zu ziehen. Männer könnten genauso gut alte oder kranke Menschen versorgen, eine wichtige Rolle in der Pädagogik spielen und hier als tolle Vorbilder wirken.

In eine andere Rolle schlüpfen

Die Hauptveranstaltung in der Pädagogischen Hochschule im zehnten Wiener Gemeindebezirk bietet ein buntes und abwechslungsreiches Programm für die Schüler. Neben interessanten Vorträgen und spannenden Workshops in Kleingruppen, widmet sich die interaktive Forum-Theatergruppe ´Mundwerk´ dem Schwerpunktthema ´Pflege´. In einzelnen Szenen haben die jungen Männer die Möglichkeit, selbst in andere Rollen zu schlüpfen und verschiedene Themen spontan durchzuspielen. So nähern sie sich den verschiedenen Berufen an und erlangen die Erkenntnis, vielleicht selbst für diese Bereiche geeignet zu sein.

Zukunftsluft schnuppern

Neben der zentralen Veranstaltung am 10. November können die Jugendlichen rund um den Aktionstag verschiedene Einrichtungen und Ausbildungsstätten wie Kindergärten, Spitäler, Senioren- und Pflegeheime, Kinder- und Jugend-Betreuungsinstitutionen, Gesundheitseinrichtungen und Krankenpflegeschulen besuchen. Dort gibt es die Möglichkeit, männlichen Role Models Fragen über ihren beruflichen Alltag zu stellen und über Berufs- und Lebensvorstellungen zu sprechen. Denn die Erfahrung zeigt: Viele Männer haben sich erst nach einem Schnuppertag oder Praktikum für den Beruf als Pädagoge, Krankenpfleger oder Sozialarbeiter entschieden. Burschen im Alter von 12 bis 17 Jahren können sich dafür über die Aktionslandkarte unter www.boysday.at/ui/#/stage/map anmelden.

Ganzjährige Online-Formate für Schulen

Die umfangreichen Materialien auf der Boys´ Day-Website stehen Lehrenden das ganze Jahr zur Verfügung. So ist es für österreichische Schulen möglich, die orts- und zeitunabhängigen Informationsangebote nach ihrem Lehrplan ganzjährig anzuwenden. Sehr beliebt und oft eingesetzt werden beispielsweise das ´Boys‘ Day-Online-Quiz´, die Online-Sprechstunde mit männlichen Role-Models oder die virtuellen Einrichtungsbesuche in Form von kurzen Videos. Mehr Details: https://www.boysday.at/daten-fakten/unterrichtsmaterialien/paketonlineformate

Neue Kommunikationskanäle – der Boys´ Day auf Instagram

Die Anzahl an Männern in Sozialberufen steigt in den letzten Jahren immer weiter an. Dazu leistet auch der Boys‘ Day einen konkreten Beitrag. Mit seinen vielfältigen und speziell auf junge Männer ausgerichteten Aktivitäten und Themensetzungen ist die Veranstaltung bereits seit 15 Jahren

ein Fixpunkt zum Thema berufliche Gleichberechtigung. Die Angebote entwickeln sich kontinuierlich weiter und passen sich den jungen Heranwachsenden an. Daher verbreiten wir nun die Boys´ Day Botschaft auch über einen eigenen Instagram Auftritt: @boysday.at.

Über den Boys‘ Day 2022:

Dieses Jahr findet der Boys‘ Day bereits zum 15. Mal statt, heuer am 10. November. Der Boys´ Day wird in diesem Jahr sowohl mit Einrichtungsbesuchen und Burschenworkshops als auch mit Online-Formaten durchgeführt. Der Boys‘ Day rückt das Berufswahlverhalten männlicher Jugendlicher ins Zentrum und möchte auch zur Sensibilisierung von Jugendlichen, Eltern, Lehrkräften und der Öffentlichkeit beitragen. Zu wenige männliche Jugendliche wollen derzeit in Kindergärten, Volksschulen oder Pflegeeinrichtungen arbeiten. In diesen Berufen gibt es aber besonders für junge, engagierte Männer gute Jobchancen.

Alle Angebote des Boys‘ Day sind kostenlos. Mehr Informationen über den Boys‘ Day auf www.boysday.at oder bei den Boys‘ Day Verantwortlichen in den Bundesländern. Die Kontaktdaten auf Bundes- und Landesebene finden Sie unter: https://www.boysday.at/kontakt



Druckfähige Fotos unter https://www.boysday.at/daten-fakten/presse-1

Freie Verwendung im Rahmen des Boys ́ Day mit Anführung der Bildunterschrift: © Sozialministerium

Medienkontakt: DS Agentur für Kommunikationsstrategie, Markenaufbau & Sichtbarkeit

Doris Spiegl, Bakk. phil.: +43/676/540 15 94 oder ds@dorisspiegl.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

pressesprecher @ sozialministerium.at

sozialministerium.at