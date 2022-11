ENTHÜLLUNG DER WEIHNACHTSFENSTER VON PRINTEMPS - Am Mittwoch, den 9. November um 17.30 Uhr, enthüllten ISABELLE HUPPERT und NAOMI CAMPBELL im Namen von LOEWE die Weihnachtsfenster von Printemps Haussmann in Paris

Paris (ots/PRNewswire) - Die Fensteröffnungszeremonie wurde von den Schauspielerinnen ISABELLE HUPPERT und NAOMI CAMPBELL im Namen von LOEWE, dem Partner für die Weihnachtsfenster 2022, an der Seite von Jean-Marc Bellaiche, CEO von PRINTEMPS, moderiert.

Seit mehr als 155 Jahren ist Printemps das ultimative Einkaufsziel während der Weihnachtszeit in Paris. Seine bezaubernde Weihnachtsauslage setzt echte Maßstäbe und erfreut jedes Jahr mehrere Millionen Menschen, die über den Boulevard Haussmann in Paris spazieren.

In diesem Jahr schlüpft der Weihnachtsmann für die Feiertage im Printemps in die Rolle des Zirkusdirektors „Monsieur Loyal" und hat seine Truppe für eine extravagante Tour mit Shows dabei, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen verblüffen werden.

Zur Erinnerung: Printemps hat bereits seine bevorstehende Eröffnung im Frühjahr 2024 in dem historischen, 50-stöckigen Gebäude in der 1 Wall Street in New York City angekündigt, um den französischen Touch in den Big Apple zu bringen und diesen neuen Ort zu einem Bezugspunkt für Mode zu machen.

Diese neue Adresse wird ein Teil der internationalen Entwicklung von Printemps sein, nachdem die englische Version der Website Printemps.com zur Verfügung steht.

Die Website ist im Vereinigten Königreich verfügbar und richtet sich an britische Kunden, wobei die Preise in Pfund Sterling angegeben sind. Die persönlichen Stylisten und der Kundendienst helfen Ihnen bei der Kontaktaufnahme gerne auf Englisch weiter.

