Spin-off Austria Konferenz: Hochkarätiges Panel zum Thema Spin-offs und Europäische Technologiesouveränität

Am 23. November findet von 12:00-17:00 Uhr die Spin-off Austria Konferenz 2022 online unter dem Motto “Spin-offs – The Backbone of European Sovereignty in Technology” statt.

Wien/Innsbruck (OTS) - Technologische Souveränität ist ein wesentlicher Faktor für die Resilienz einer Gesellschaft. Die Krisen der jüngsten Vergangenheit machten deutlich, dass Europa hier Aufholbedarf hat: durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde klar ersichtlich, dass jahrzehntelang stabile Handelsbeziehungen im Falle eines geopolitischen Konflikts schnell zusammenbrechen können. Die Abhängigkeit Europas von externen Handelspartnern ist neben dem Energiesektor besonders im Bereich der Informationstechnologie problematisch, wie durch die Lieferengpässe während der Covid-19 Pandemie deutlich wurde – Europa ist hier vor allem von den USA und China abhängig. In Anbetracht der Möglichkeit einer weiteren Anspannung der geopolitischen Lage könnte sich diese Abhängigkeit – ähnlich wie bei russischem Gas – als fatal erweisen.

Spin-offs sind eine zentrale Säule einer nachhaltigen Strategie für mehr technologische Souveränität. Europa verfügt über herausragende Universitäten und Spitzenforschung, allerdings wird diese Forschung oft nicht im gleichen Umfang verwertet wie beispielsweise in den USA. Dabei hätte Europa das Potential, bei Zukunftstechnologien wie Quantencomputing, Wasserstoff, Klimatechnologien oder 5G eine führende Rolle einzunehmen und sich damit seine Technologiesouveränität in diesen Bereichen zu sichern. Um dieses Potential auszuschöpfen, ist es allerdings notwendig, Bedingungen zu schaffen, welche akademische Ausgründungen fördern und erfolgreiche Gründer*innen mit ihren Spin-offs auch in Europa halten.

In Österreich wurden (unter anderem auf Initiative von Spin-off Austria) bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen. Beispielsweise wurde die Förderung akademischer Spin-offs in die Leistungsvereinbarungen zwischen Bildungsministerium und Universitäten aufgenommen und stellt einen inhaltlichen Schwerpunkt der Jahre 2022 bis 2024 dar. Nun gilt es, auf diesem Momentum aufzubauen und unsere Spin-off Strategie nachhaltig weiterzuentwickeln.

Bei der Spin-off Austria Konferenz werden von internationalen Expert*innen Denkanstöße für eine weitere Verbesserung der österreichischen und europäischen Spin-off Strategie diskutiert und Lösungsansätze für die drängendsten Probleme erarbeitet.

Zu den Vortragenden zählen neben vielen anderen die Firmengründer*innen und Investor*innen Hermann Hauser (Acorn/ARM, Amadeus Capital Partners), Herbert Gartner (eQventure) Andreas von Bechtolsheim (Sun Microsystems, Google) und Jeannette zu Fürstenberg (La Famiglia VC).

Die Policy- Perspektive der Europäischen Union wird von hochrangigen Mitgliedern des European Innovation Council (EIC) vertreten, unter anderem Séphane Ouaki und Viorel Peca.

Organisiert wird die Spin-off Austria Konferenz von der Hermann Hauser Investment GmbH, I.E.C.T. – Hermann Hauser und eQventure in Zusammenarbeit mit dem Rat für Forschung und Technologieentwicklung. Unterstützt wird die Konferenz von Erste Bank und Sparkasse, FFG/ Global Incubator Network Austria, Onsight Ventures und der Wirtschaftskammer Österreich.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Details und die Anmeldung zur Online-Konferenz gibt es auf www.spin-off-austria.at

Nehmen Sie an der Spin-off Austria Konferenz teil! Kostenlos registieren

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Streiter

Programme Manager

I.E.C.T. – Hermann Hauser

Karl Kapferer Straße 5

6020 Innsbruck

as @ iect.at