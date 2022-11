ÖCV fordert Rückkehr von der Straße an den Verhandlungstisch

Nach den Corona-Studienjahren darf nicht noch ein weiteres Semester der Tatenlosigkeit anheimfallen” ÖCV-Präsident Lukas Veitschegger 1/2

Die Regierung und die Vertreter der Hochschulen müssen sich nun an einen Tisch setzen und verhandeln bis ein für beide Seiten zufriedenstellendes Ergebnis feststeht. Weitere Demonstrationen oder eine zeitweise Schließung von Bildungseinrichtungen würde die Situation nur zusätzlich eskalieren lassen. Die ÖH, die Rektorenkonferenz sowie die Regierung sind in die Pflicht zu nehmen, eine Lösung zu finden, die den Lehr- und Forschungsbetrieb an den Universitäten nachhaltig sichert. Vor allem die ÖH-Exekutive wurden nicht gewählt, um Demonstrationen zu organisieren, sondern um die Interessen der Studierenden zu vertreten” ÖCV-Präsident Lukas Veitschegger 2/2

Wien (OTS) - Von der Energiekrise und der Teuerung ist derzeit auch der Lehrbetrieb auf Hochschulen und Universitäten massiv betroffen. Allerdings dürfe die Kontroverse um die Finanzierung nicht auf dem Rücken der Studierenden ausgetragen werden. „Nach den Corona-Studienjahren darf nicht noch ein weiteres Semester der Tatenlosigkeit anheimfallen” , sagt Lukas Veitschegger, Rechtswissenschaftsstudent und Präsident des österreichischen Cartellverbandes (ÖCV).

Nach der Androhung von Rektorin Seidler, den universitären Betrieb auf der TU-Wien für einen Monat stillzulegen und nachdem es bereits schon so weit gekommen ist, erste Demonstrationen in Wien abzuhalten, sei es nun an der Zeit, den Weg zur Problem- und Finanzierungslösung zu finden. „Die Regierung und die Vertreter der Hochschulen müssen sich nun an einen Tisch setzen und verhandeln bis ein für beide Seiten zufriedenstellendes Ergebnis feststeht. Weitere Demonstrationen oder eine zeitweise Schließung von Bildungseinrichtungen würde die Situation nur zusätzlich eskalieren lassen. Die ÖH, die Rektorenkonferenz sowie die Regierung sind in die Pflicht zu nehmen, eine Lösung zu finden, die den Lehr- und Forschungsbetrieb an den Universitäten nachhaltig sichert. Vor allem die ÖH-Exekutive wurden nicht gewählt, um Demonstrationen zu organisieren, sondern um die Interessen der Studierenden zu vertreten” , so Veitschegger.

Der österreichische Cartellverband (ÖCV) ist mit über 13.000 Mitgliedern der größte Studenten- und Akademikerverband in Österreich. Mit seinen 50 katholischen Studentenverbindungen ist er in allen großen Hochschulstädten des Landes vertreten. In seinen Reihen finden sich zahlreiche Studenten und Vertreter des universitären Lehrkörpers und der Hochschulverwaltung.

