ORF III am Donnerstag: Doku-Premiere „Dietrich Mateschitz – Der Mann hinter dem Bullen“, „Politik live“ über Midterms

Außerdem: Abschiedskonzert und die besten TV-Momente von Stefanie Werger

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 10. November 2022, die Neuproduktion „Dietrich Mateschitz – Der Mann hinter dem Bullen“, gefolgt von einer „Politik live“-Runde zur Frage „Halbzeit für Joe Biden – Wie mächtig bleibt der US-Präsident nach der Midterm-Wahl?“. Danach dreht sich alles um die Grande Dame des Austropop: Stefanie Werger. Nach ihren besten TV-Momenten folgt ihr Abschiedskonzert aus dem Grazer Orpheum sowie eine Folge „DENK mit KULTUR“ aus dem Jahr 2018. Im Vorabend zeigt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) ein Porträt von Herbert Föttinger, einem der Nominierten zum NESTROY-ORF-III-Publikumspreis.

Der kürzlich im Alter von 78 Jahren verstorbene Steirer Dietrich Mateschitz galt als reichster Österreicher und hat mit dem Energydrink Red Bull eine Weltmarke geschaffen. Die neue Dokumentation „Dietrich Mateschitz – Der Mann hinter dem Bullen“ (20.15 Uhr) beleuchtet den Weg des Milliardärs sowie den Aufbau von Red Bull und wirft dabei auch einen Blick auf den Menschen hinter dem erfolgreichen Businessmann. Zu Wort kommen ehemalige Wegbegleiter, Experten aus Werbung und Sport, sowie Geschäftspartner und Freunde, darunter Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel, Medienmanager Hans Mahr, Werbefachfrau Irene Sagmeister oder Bildhauer Jos Pirkner.

Wenn die Vereinigten Staaten wählen, dann hat das Folgen für die ganze Welt. Wolfgang Geier diskutiert aus aktuellem Anlass in „Politik live“ (21.05 Uhr) mit Benita Ferrero-Waldner (ehem. EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und Nachbarschaftspolitik und ehem. Außenministerin), Monika Rosen (Vizepräsidentin Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft), Robin Lumsden (Rechtsanwalt mit Kanzleien in Wien und New York), Ralph Schöllhammer (Politikwissenschafter) und Christian Ultsch (Leiter Außenpolitik „Die Presse“) zum Thema „Halbzeit für Joe Biden – Wie mächtig bleibt der US-Präsident nach der Midterm-Wahl?“. Obwohl Biden Milliarden Dollar für die Erneuerung kaputter Straßen, Schienen und Brücken ausgegeben hat, ist weniger als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger mit seiner Amtsführung zufrieden. Er gilt als Präsident der Eliten, viele Menschen fühlen sich im Stich gelassen. Was macht Donald Trump, wird er bald seine erneute Kandidatur für das Weiße Haus bekannt geben? Und werden die USA weiter die Ukraine militärisch und finanziell so massiv unterstützen wie bisher?

Ob als Musikerin, Sängerin, Kabarettistin oder Autorin, Stefanie Werger sorgt für beste Unterhaltung. Anlässlich ihres Abschieds von der Bühne hat sich ORF III noch einmal ins ORF-Archiv begeben und „Die besten TV-Momente“ (21.55 Uhr) zusammengestellt: von unbekannten Schätzen aus früheren Jahren, legendären Interviews bis zu den besten Auftritten der steirischen Austropop-Ikone. Danach zeigt ORF III exklusiv mit „Stefanie Werger – Das Abschiedskonzert“ (22.35 Uhr) den letzten Auftritt ihrer Abschiedstournee „Langsam wea i miad“ aus dem Grazer Orpheum. Abschließend ist die Künstlerin zu Gast in einer Folge „DENK mit KULTUR“ (23.40 Uhr) aus dem Jahr 2018.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at