AK Ausstellungseröffnung 17. November 2022: „Wir schaffen das!“

Neue Ausstellung in der Reihe „AK Kunstprojekte“ in der AK Beratungshalle von Maryam Mohammadi und Joachim Hainzl

Wien (OTS) - In der AK Beratungshalle gibt es wieder ein neues „AK Kunstprojekt“: die Ausstellung „Wir schaffen das!“. Für die Ausstellung von Maryam Mohammadi sind zwei neue Serien entstanden:

„über_leben“ und in Zusammenarbeit der Künstlerin mit Joachim Hainzl „Wir schaffen das!“

„Wir schaffen das!“ schließt an inszenierte Fotografien an, die ab 2019 mit afghanischen Migrantinnen in Graz entstanden sind. Für die Ausstellung in der AK Wien haben beide die Serie um vier Porträts von in Wien lebenden afghanischen Frauen ausgeweitet. In den Fotos und persönlichen Texten sprechen sie von ihren Zukunftsträumen und Hoffnungen, aber auch von rassistischen Erfahrungen und Diskriminierungen. Es gelingt Mohammadi und Hainzl stereotype kulturelle Zuschreibungen aufzubrechen. Der Titel der Fotoarbeit geht auf einen Ausspruch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zurück. Anlässlich der Flüchtlingsbewegung 2015/16 geäußert, wurde dieser Satz zum positiven Signal, Menschen in Not aufzunehmen.

Der aktuelle Ukraine-Krieg ist Auslöser für Mohammadis narrative Fotoserie „über_leben“, in der sie sich eigenen Erfahrungen als Kind im Iran-Irak-Krieg (1980–1988) stellt. Sie erinnert sich an alltägliche Situationen und inszeniert diese als ein visuell-fotografisches Zwiegespräch zwischen ihrem Selbst als Mädchen und als Erwachsene, als die sie selbst in den Fotos präsent ist. Verschwommene, mitunter lange verdrängte Kindheitserinnerungen werden gekonnt zwischen Dokumentation und szenischer Interpretation angesiedelt (…). Mohammadi gelingt es, ihre Erinnerungen visuellsprachlich zu fassen und diese gleichzeitig für die Erinnerungen anderer zu öffnen. Ihre eigene Geschichte wird durch Videointerviews mit vier Frauen kontextualisiert, in der Betroffene der Kriege in der Ukraine, in Syrien, Bosnien-Herzegowina und des Zweiten Weltkriegs ihre Erfahrungen mit Mohammadi teilen. (Barbara Steiner, Kuratorin, Direktorin Bauhaus Dessau)

Ausstellungseröffnung „Wir schaffen das!“

Donnerstag, 17. November 2022, 19.00 Uhr

Arbeiterkammer Wien

1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22

