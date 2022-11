Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 bei ServusTV

Ab Mo., 21.11.: ServusTV zeigt 25 WM-Spiele live und ist mit einem elfköpfigen WM-Team am Ball

Wals (OTS) - ServusTV ist bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 mit einem Team aus elf Reportern, Kommentatoren, Moderatoren und Experten am Ball. ServusTV-Sportchef Christian Nehiba meldet sich ab Montag, den 21.11., täglich aus dem ServusTV-WM-Studio in Salzburg. Er wird abwechselnd mit Christian Baier die Spiele moderieren. Als Experten im Studio analysieren Jan Åge Fjörtoft und Steffen Freund das WM-Geschehen.



Vor Ort in Katar sind für ServusTV die Reporterinnen Julia Kienast, Anna-Maria Brunnauer und Alina Marzi, die Kommentatoren Michael Wanits, Philipp Krummholz und Christian Brugger sowie Co-Kommentator und Experte Florian Klein im Einsatz.

Ferdinand Wegscheider: „Weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung von ServusTV“

Die Fußballfans können sich auf insgesamt 25 Live-Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 bei ServusTV freuen: 19 Spiele der Gruppenphase, zwei Achtelfinal- sowie zwei Viertelfinal-Begegnungen, ein Semifinale sowie das Spiel um Platz 3. Die anderen 39 der insgesamt 64 WM-Spiele überträgt der ORF.

Entsprechend haben heute, am 9. November, ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sowie David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte & Distribution bei ServusTV und der ORF-Sportrechte-Verantwortliche und stv. TV-Sportchef Mag. Martin Szerencsi in einer gemeinsamen Pressekonferenz beider Sender die WM-Coverage präsentiert.



ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider: „Die Übertragung unserer ersten Fußball-WM ist ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung von ServusTV und unserer Streaming-Plattform ServusTV On. Der mediale Doppelpass mit dem ORF garantiert den heimischen Fußballfans alle 64 Spiele der FIFA WM ohne Bezahlschranke. Mit der Partnerschaft stärken wir den heimischen Medienstandort.“ Und David Morgenbesser ergänzt: „Dank unseres hochmodernen WM-Studios, unserer internationalen Expertenriege und einem eingespielten On-Air-Team vor Ort in Katar dürfen sich die Fans auf eine WM-Übertragung in gewohnt hoher Qualität bei ServusTV freuen.“



ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „39 Spiele live, darunter Eröffnungsspiel und Finale: Der ORF zeigt 120 Stunden WM pur. Mit den an ServusTV sublizensierten Spielen setzen wir die erfolgreiche, sportliche Zusammenarbeit mit dem Privatsender fort. Im Sinne aller Sport-Fans eint uns das Bestreben, Live-Sport als Content im Free-TV zu erhalten.“



Täglich alle Highlights und Tore bei ServusTV On

Bei ServusTV On, der Video- und Streaming-Plattform von ServusTV, gibt es neben den Livespielen zusätzlich täglich die Highlights & Tore aller Spiele zu sehen, dazu noch jede Menge Interviews und Features – also alles was das Fußball-Herz begehrt!

Weitere Informationen zu den Live-Spielen bei ServusTV hier.

