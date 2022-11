Die FIFA WM 2022 im ORF: 39 Spiele live, dazu Reporter El-Gawhary und die besten WM-Szenen auf TikTok und YouTube Shorts

Insgesamt 120 Stunden live von 20. November (Eröffnungsspiel) bis 18. Dezember (Finale)

Wien (OTS) - Schon vor dem Eröffnungsspiel am 20. November steht fest: Die Fußball-WM 2022 in Katar wird die wohl ungewöhnlichste Weltmeisterschaft der Fußball-Geschichte. Dafür sorgen allein der Austragungsort und die Jahreszeit im europäischen Winter. Mit dem ORF sitzen die Fußballfans vom 20. November bis 18. Dezember auf fußfreien VIP-Plätzen. ORF 1 überträgt 39 der insgesamt 64 WM-Spiele, darunter natürlich das Eröffnungsspiel und das Finale. Die restlichen 25 Spiele hat der ORF an ServusTV sublizensiert. Entsprechend haben heute, am 9. November, ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann, ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider, der ORF-Sportrechte-Verantwortliche und stv. TV-Sportchef Mag. Martin Szerencsi und David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte & Distribution bei ServusTV, in einer gemeinsamen Pressekonferenz beider Sender die WM-Coverage präsentiert. Alle Details und der genaue WM-TV-Fahrplan sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Insgesamt zeigt das ORF-Fernsehen rund 120 Stunden WM-Fußball aus dem Wüstenstaat. In der Gruppenphase stehen bis zu vier Begegnungen am Tag (Kick-off um 11.00, 14.00, 17.00 und 20.00 Uhr) auf dem Programm. ORF 1 zeigt dabei alle Spiele live außer jene mit Beginnzeit 17.00 Uhr bzw. drei weitere Spiele mit Kick-off 14.00 Uhr. Von diesen gibt es jeweils um ca. 22.15 Uhr eine Zusammenfassung. Los geht die tägliche WM-Berichterstattung bereits am Vormittag mit den Highlights des Vortags um jeweils ca. 10.00 Uhr.

Die ungewöhnliche WM-Austragung im Winter führt in insgesamt sechs Fällen zu einer Terminkollision in ORF 1. Nachdem sogenannter Premium-Content wie Fußball-WM-Spiele oder Ski-Weltcup-Übertragungen nicht im Spartenkanal ORF SPORT + gezeigt werden dürfen, werden an diesen Tagen die Speed-Bewerbe der Damen bzw. Herren in Lake Louise in ORF 2 bzw. in der ORF-TVthek zu sehen sein.

Sämtliche Live-Spiele und Analysen sowie auch die jeweilige Vorberichterstattung zu den Spielen im Programm von ORF 1 werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und in der ORF-TVthek für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen untertitelt.

Neues aus dem Social-Media-Bereich: „ORF Sport“ launcht zum WM-Start auf TikTok und YouTube Shorts. Präsentiert von Lea Herold, 19, und Benjamin Koglbauer, 27, die sich in einem Casting durchgesetzt haben, zeigt der ORF Sport während der Weltmeisterschaft u. a. die wichtigsten Facts und die schönsten Tore.

Abseits des grünen Rasens: Die Vergabe der Fußball-WM nach Katar hat aus mannigfaltigen Gründen für internationale Kritik gesorgt. Der ORF wird sich während des Turniers ausführlich mit diesem Thema beschäftigen und hat dafür einen der kundigsten Fachmänner als Reporter gewonnen: ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary wird während der WM an den Schauplätzen unterwegs sein und aktuelle Reportagen beisteuern.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „39 Spiele live, darunter Eröffnungsspiel und Finale: Der ORF zeigt 120 Stunden WM pur. Mit den an ServusTV sublizensierten Spielen setzen wir die erfolgreiche sportliche Zusammenarbeit mit dem Privatsender fort. Im Sinne aller Sport-Fans eint uns das Bestreben, Live-Sport als Content im Free-TV zu erhalten.“

ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider: „Die Übertragung unserer ersten Fußball-WM ist ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung von ServusTV und unserer Streamingplattform ServusTV On. Der mediale Doppelpass mit dem ORF garantiert den heimischen Fußballfans alle 64 Spiele der FIFA WM ohne Bezahlschranke. Mit der Partnerschaft stärken wir den heimischen Medienstandort.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Die Fußball-WM in Katar ist keine wie jede andere. Zeitpunkt und Austragungsort sind in vieler Hinsicht herausfordernd. Und so wird der ORF einerseits den Fans das Live-Erlebnis Fußball-WM bieten und andererseits u. a. mit ‚WM-Reporter‘ Karim El-Gawhary die gesellschaftspolitischen Aspekte des Events journalistisch beleuchten.“

Stv. ORF-TV-Sport-Chef Martin Szerencsi: „Mit dem Start der WM in Katar erweitern wir das tägliche Angebot des ORF Sport um den Faktor TikTok. Mit Lea Herold und Benjamin Koglbauer werden künftig zwei junge Social-Media-Natives dem jungen Publikum den ORF Sport auch auf diesem Weg näherbringen und so die bewährte Berichterstattung der ORF-Sportredaktion begleiten.“

Das bewährte ORF-WM-Team für Katar und „WM-Reporter“ Karim El-Gawhary

Insgesamt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Redaktion und Technik arbeiten unter der Leitung von Hans Hengst, sowie den CvDs Gerhard Lackner, Andreas Felber, Matthias Haiden und Philipp König im ORF für eine reibungslose Abwicklung der Fußball-WM-Berichterstattung.

Das Kommentatoren-Team bilden Oliver Polzer, Boris Kastner-Jirka, Thomas König, Anna-Theresa Lallitsch, Michael Bacher, Didi Wolff und Daniel Warmuth. Die Anchors im „WM-Studio“ in Wien sind Rainer Pariasek, Kristina Inhof, Bernhard Stöhr und Alina Zellhofer.

Ihnen allen zur Seite steht das bewährte Analytiker-Team: Herbert Prohaska, Roman Mählich und Helge Payer. Am Regieplatz in Wien beobachtet Ex-FIFA-Schiedsrichter Thomas Steiner wieder die WM-Spiele, ist dabei mit den WM-Kommentatoren verbunden und steht diesen mit seiner Expertise zur Verfügung. Besonders umstrittene Szenen werden nötigenfalls auch im „WM-Studio“ vom Standpunkt des Schiedsrichters aus analysiert.

Neben den sportlichen Aspekten befasst sich der ORF Sport aber auch mit den weltweit kritisierten Hintergründen der WM in Katar, etwa der Errichtung der Stadien: Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International beklagen Ausbeutung und Zwangsarbeit, die generelle Menschenrechtssituation im Wüstenstaat oder die Errichtung von ökologisch fragwürdigen Stadion-Open-Air-Klimaanlagen für die Durchführung der WM-Spiele.

Karim El-Gawhary, ORF-Korrespondent für den Arabischen Raum, wird sich während der WM für den ORF Sport in Katar umsehen und kritisch hinter die Kulissen dieses Turniers blicken: „Meine Aufgabe und die meines Teams ist es, sich um all das zu kümmern, was außerhalb der Stadien stattfindet. Dabei werfen wir auch einen durchaus kritischen Blick auf Land und Leute. Denn Katar ist eine unglaublich ungleiche Gesellschaft, mit einerseits den Kataris und dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt, und andererseits 90 Prozent der Bevölkerung, die Arbeitsmigranten sind. Und die sind konfrontiert mit unbezahlten Löhnen beim Bau der Infrastruktur und vielen ungeklärten Todesfällen.“ Das ORF-Studio in Kairo wird dementsprechend „für die Dauer der WM nach Katar umziehen“.

ORF Sport startet auf TikTok und YouTube Shorts

Mit der „ZIB“ ist der ORF seit mittlerweile einem Jahr sehr erfolgreich auf TikTok vertreten, mit dem Start der Fußball-WM 22 in Katar launcht nun auch der ORF Sport ebendort und auf YouTube Shorts seinen Auftritt. Präsentiert von Lea Herold und Benjamin Koglbauer, die sich in einem Casting durchgesetzt haben, zeigt der ORF Sport während der Weltmeisterschaft u. a. die wichtigsten Facts und die schönsten Tore.

Dazu bietet der ORF Sport auf TikTok auch Analysen der Spiele, unterhaltsame Interviews und Best-Of-Ausschnitte aus der umfassenden ORF-Live-Berichterstattung. Kuriose Szenen und TikTok-Trends werden ebenso die Community unterhalten. Und auch nach der WM wird der ORF Sport weiterhin auf TikTok von und über wichtige Sport-Events berichten, ebenso wie auf den erfolgreichen ORF-Sport-Channels auf Facebook (ORFSport mit 94.061 Fans) und Instagram (@ORFsport mit 72.324 Followern).

Lea Herold wurde 2003 in Jena, Deutschland, geboren, verbrachte die ersten sechs Jahre ihres Lebens aber in Sofia, Bulgarien. Eingeschult wurde sie dann aber wieder in Deutschland. Den Traum als Jugendreporterin bei der Kindernachrichtensendung LOGO (KiKa) konnte sie sich nicht erfüllen, da ihre Familie 2015 nach Serbien umzog, wo sie die Deutsche Schule in Belgrad besuchte. Im Oktober 2021 begann Herold, die neben Englisch und Französisch auch Serbisch und Tschechisch spricht, und Musik produzieren und Poetry Slams zu ihren Leidenschaften zählt, ihr Studium (Publizistik- und Kommunikationswissenschaften) an der Universität Wien.

Der 27-jährige Benjamin Koglbauer, der 2015 im Ballsportgymnasium maturiert hat, schlug den Weg Richtung Profi-Fußball ein. Seine Karriere als Mittelstürmer hat er nach Stationen u. a. bei den Austria Amateuren, Stadlau und Ostbahn XI 2019 bei Traiskirchen beendet. Von 2018 bis 2022 hat er als Personal Assistent Marketing von Teamspieler Valentino Lazaro gearbeitet. Seit 2021 ist er sehr erfolgreich in zahlreichen SoMe-Kanälen als „Content Creator“ aktiv.

ORF-Technik WM-reif

Die ORF-Technik garantiert bei der heurigen Fußball-WM beste Bild-und Tonqualität bei den Übertragungen aus Katar. Am Wiener ORF-Mediencampus arbeiten Technikerinnen und Techniker an dem für Sport-Events konzipierten Regieplatz RP11 und in dem top-modernen WM-Studio daran, alle technischen Finessen bereitzustellen – von der Übernahme Dutzender Signale und Feeds über die Kommunikationssysteme und Netzwerkleitungen bis hin zur Einspielung virtueller grafischer Elemente im Studio.

Das ORF-Technik-Team dockt vor Ort direkt am „International Broadcast Center“ (IBC) in Doha am Gelände des QNCC (Qatar National Convention Centre) an und übernimmt dort alle internationalen Signale. Von dort besteht eine Anbindung nach Wien über ein Glasfasernetzwerk. Auf diesem Weg können mehr als 24 verschiedene FIFA-Signale übernommen und verschalten werden, u. a. sind das Tactical-, Team- und Player-Feeds, Clip Channels sowie einzelne Kameras aus den Stadien und auch nationale Kommentatorspuren. Das direkt in Katar stationierte ORF-Kamerateam kann darüber hinaus mittels „Cellular Network Bonding“-Technologie hochmobil TV-Bilder nach Wien und auch live in Sendungen einspielen.

Das WM-Rahmenprogramm von „Universum“ über „WELTjournal“ bis „Seitenwechsel – Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen“

Der Austragungsort der Fußball-WM ist nicht nur ein Sport-Novum, sondern u. a. auch mit drängenden Menschenrechtsfragen verbunden. Entsprechend widmet sich das ORF-Fernsehen der exotischen Wüstenlandschaft („Universum: Katar – Perlen im Sand“ am 15. November) ebenso wie den politischen Gegebenheiten („WELTjournal:

Katar – Im Scheinwerferlicht der WM“ am 16. November). Neben täglichen aktuellen Berichten kommt aber auch die Unterhaltung nicht zu kurz, wie „Seitenwechsel – Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen“ (am 20. November) beweist.

Ö3 hat die Torgarantie

Kein einziges Tor verpassen: Wenn vom 20. November bis 18. Dezember die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, berichtet Hitradio Ö3 von allen Spielen und ruft wieder die Torgarantie aus. In Form von Ö3-„Breaking News“ ist jedes einzelne Tor aller Spiele auf Sendung. Die Ö3-Hörer/innen verpassen mit Ö3 also keinen einzigen Treffer bei der Fußball-WM ’22. Auch Ö1 und die ORF-Regionalradios widmen sich etwa in Features wie „Fußballkapitalismus. Ein Fan wird kritisch“ in der „Hörbildern“ am 19. November dem WM-Geschehen.

Das multimediale Online-Package zur WM

Alles, was das Fan-Herz begehrt, steht im multimedialen Online-Package des ORF zur Weltmeisterschaft bereit. Auf sport.ORF.at inkl. Sport-Newsroom, dem „ORF Fußball“-Special und der ORF-TVthek dreht sich ab 20. November alles um König Fußball: Der Streaming-Schwerpunkt umfasst sämtliche ORF-Übertragungen, dazu gibt es exklusiv auf der ORF-TVthek die ORF-Spiele auch in UHD, ergänzt durch spezielle Zusatz-Feeds z. B. mit Stadion-Atmosphäre. Die umfassende aktuelle Berichterstattung – von einem Live-Blog über ausführliche Storys, Reportagen und Analysen bis hin zu umfangreichen Tabellen – informiert außerdem laufend über das Geschehen. Mit diesem Package wird die WM auch im Web und via App zum Sporterlebnis der Sonderklasse.

sport.ORF.at präsentiert alle Infos, Daten und Fakten rund um die WM in einem großen redaktionellen Schwerpunkt. Tägliche Storys über Spiele und Mannschaften, spannende Hintergrund-Reportagen, ausführliche Vorberichte und Analysen, aber auch ein minutenaktueller Live-Blog bei Highlight-Partien sowie exklusive Berichte und Interviews.

Auf ORF extra (extra.ORF.at) können Fans im Rahmen eines Quiz ihr Wissen rund um das nationale und internationale Fußballgeschehen testen sowie den offiziellen Matchball der WM gewinnen.

Auch die Leserinnen und Leser des ORF TELETEXT finden im Rahmen des eigens gestalteten Schwerpunkts alle Infos rund um das Turnier, u.a. mit Live-Ticker bei ausgewählten Partien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at