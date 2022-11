Rendite Boutique: Immo-Crowdinvesting-Projekt mit bis zu 9,25 Prozent

Für ein Investment in das Wohnhaus in Biedermannsdorf gibt es noch bis zum 23.11. 2022 einen Bonuszinssatz von 9,25 Prozent p.a.. Die Fundingschwelle wurde schon überschritten.

Wien (OTS) - Gerade in schwierigen Zeiten mit einer hohen Inflation sind solide Geldanlagen mit einer hohen Verzinsung rar. Die junge Immobilien-Crowdinvesting-Plattform Rendite Boutique bringt ab sofort ein neues Immobilienprojekt auf den Markt, das Anlegern nicht nur hohe Erträge bringt, sondern auch höchsten Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht wird. In Biedermannsdorf, in der niederösterreichischen Thermenregion mit großer Nähe zu Wien, entsteht ein modernes Wohnhaus mit 14 Wohneinheiten mit großzügigen Freiflächen und 27 Tiefgaragen-Stellplätzen. Lisa Lorenz, Mitbegründerin der Crowdinvestment-Plattform Rendite Boutique: „Das architektonisch ansprechende Gebäude glänzt mit seiner Optik und zahlreichen nachhaltigen Aspekten.“ Die Highlights dieses Projekts umfassen eine Sole/Wasserwärmepumpe durch Tiefenbohrung, E-Ladestationen in der Tiefgarage, sowie eine traumhafte Gemeinschaftsdachterrasse. Die ruhige Lage mit unmittelbarer Nähe zur Bundeshauptstadt Wien macht das Neubauprojekt des Projektentwicklers Styria Immo Invest & Besitz GmbH zu einem attraktiven Verkaufsobjekt für Anleger sowie Eigennutzer. Die rechtskräftige Baubewilligung liegt bereits vor. Der offizielle Baubeginn für dieses tolle Projekt ist für das 1. Quartal 2023 geplant.

Die Investmentdetails

Finanziert wird das Objekt mit einem Mix von 68 Prozent Fremdkapital, 28 Prozent Eigenkapital des Projektentwicklers und vier Prozent Kapital aus Crowdinvesting. Das Projekt durchlief in den letzten Monaten das mehrstufige Verfahren von Rendite Boutique, um größtmögliche Sicherheit für die Investoren gewährleisten zu können. Lorenz: „Das Fundingvolumen beträgt 100.000 bis 300.000 Euro. Bereits jetzt ist die Fundingschwelle von 100.000 Euro durch Investments der Premium-Investoren von Rendite Boutique überschritten worden.“ Kein Wunder, denn bis zum 23.11.2022 wird Crowdinvestoren ein Bonuszinssatz von 9,25 Prozent p.a. bezahlt. Danach beträgt der jährliche Zinssatz 8,75 Prozent. Die Laufzeit für dieses Investment beträgt 36 Monate. Lorenz: „Bereits ab 50 Euro Mindestinvestment kann man sich bei diesem Crowdinvesting-Projekt beteiligen.“

Projektfotos - HIER KLICKEN

