Klimaschutzministerium: Mag. Bernd Vogl wird neuer Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds

Vogl übernimmt am 01.01.2023 die Agenden von Ingmar Höbarth und Theresia Vogel – Klimaschutzministerin Leonore Gewessler freut sich über ausgewiesenen Energieexperten an der Spitze des KLIEN

Wien (OTS) - Mag. Bernd Vogl wurde vom Präsidium des Klima- und Energiefonds (KLIEN) einstimmig zum neuen Geschäftsführer des KLIEN bestellt. Der 55-jährige Niederösterreicher folgt damit auf die beiden Geschäftsführer:innen DI Theresia Vogel und DI Ingmar Höbarth, die am Ende ihrer Funktionsperiode aus der Geschäftsführung ausscheiden. Vogl hatte sich zuvor in einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren unter Einbeziehung einer externen Personalberatung aus 43 Bewerber:innen als bestgeeigneter Kandidat durchgesetzt.

„Am Weg zur Klimaneutralität 2040 kommen auf uns alle in den nächsten Jahren große Aufgaben zu. Mit Bernd Vogl hat der Klima- und Energiefonds dafür in den nächsten Jahren den Richtigen an der Spitze. Ich bin überzeugt, er wird mit großer Erfahrung und viel Innovationsgeist dafür sorgen, dass der KLIEN weiterhin Vorreiter und Antreiber bleibt“, freut sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Mag. Bernd Vogl ist derzeit Leiter der Magistratsabteilung 20 Energieplanung der Stadt Wien. Er bringt eine über 30-jährige Erfahrung im Bereich Klima, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz mit und hat in den vergangenen Jahren die Energie- und Klimakonzepte der Stadt Wien maßgeblich mitgestaltet und entsprechende Innovationen vorangetrieben. Vogl ist studierter Betriebswirt und sitzt zudem in zahlreichen Gremien im Bereich Energie, Forschung und Innovation.

„Klimaneutralität 2040 zu erreichen, bedeutet entsprechende Investition in den Umbau des Energiesystems auszulösen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Der Klimafonds spielt beim Übergang von Forschung zu breiter Anwendung eine entscheidende Rolle. Ich will klare Bilder für die Zukunft auf Basis erneuerbarer Energie erzeugen und möglichst umfassende Umstellungskonzepte von Unternehmen, Gebietskörperschaften und Privaten in den Mittelpunkt der Arbeit des Klimafonds stellen“, freut sich Bernd Vogl auf die neue Aufgabe.

DI Theresia Vogel und DI Ingmar Höbarth scheiden mit 31.12.2022 am Ende ihrer Funktionsperiode aus der Geschäftsführung des Klima- und Energiefonds aus. Beide haben durch ihre Arbeit in den vergangenen Jahren die Entwicklung des KLIEN zu einem zentralen Förderinstrument im Bereich der österreichischen Klimapolitik geprägt und damit wesentlich zu den Klimazielen Österreichs beigetragen.

„Theresia Vogel und Ingmar Höbarth haben mit ihrer Arbeit – vor allem aber mit ihrem großen Engagement – den Klima- und Energiefonds zu dem gemacht, was er heute ist. Ein wichtiges und ein wirksames Instrument für den Klimaschutz in Österreich. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Mit seinen Förderungen und Initiativen unterstützt der Klima- und Energiefonds die Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer Klima- und Energieziele. Er treibt mit richtungsweisenden Programmen die Energie- und Mobilitätswende in Österreich voran und schafft Bewusstsein für diese Themen in der Öffentlichkeit. Das Ziel ist die Entwicklung einer CO2-freien Wirtschaft und Gesellschaft, die Stärkung der Innovationskraft heimischer Unternehmen und die nachhaltige Nutzung regionaler Ressourcen. Denn nicht nur seit der Corona-Krise sind die Unabhängigkeit von globalen Produktionssystemen, die Krisenfestigkeit der heimischen Wirtschaft und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung in allen Bereichen des täglichen Lebens von entscheidender Bedeutung.

