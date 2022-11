World Direct expandiert – neuer Standort Salzburg

Mit World Direct haben wir einen starken Partner gefunden. Wir können jetzt noch besser auf Kundenwünsche eingehen und unsere Services durch die Nutzung der A1 Rechenzentren weiter ausbauen. Norbert Egger, CEO XNE 1/2

XNE ist eine perfekte Erweiterung unseres Portfolios im Salzburger Land und wir sind mit unseren zusätzlichen Standorten in Wien, Sistrans, Hitzendorf und Linz jetzt noch näher an unseren Kunden. Jürgen Klösch, CEO World Direct 2/2

Sistrans (OTS) - Durch die Übernahme von XNE setzt World Direct auf gebündelte Kompetenz und noch mehr Kundennähe im Bereich IT-Sicherheit, Support und Entwicklung. Am neuen Standort in Adnet bei Salzburg wird weiter in die digitale Zukunft investiert.

Seit über 20 Jahren entwickelt World Direct Software und betreibt IT Infrastruktur für Medizin, Energie, Immobilien, Finanz, Telekommunikation und den Öffentlichen Sektor. Dabei ist das erfolgreiche Tochterunternehmen der A1 Telekom Austria maßgeblich an einigen der wichtigsten Digitalisierungsprojekten Österreichs beteiligt.

XNE blickt auf 14 erfolgreiche Jahre im Bereich IT-Services und Netzwerk-Administration zurück und ist damit der perfekte Partner zur Stärkung des World Direct Angebots im Raum Salzburg und Oberösterreich.

„ Mit World Direct haben wir einen starken Partner gefunden. Wir können jetzt noch besser auf Kundenwünsche eingehen und unsere Services durch die Nutzung der A1 Rechenzentren weiter ausbauen. “ - Norbert Egger, CEO XNE

„ XNE ist eine perfekte Erweiterung unseres Portfolios im Salzburger Land und wir sind mit unseren zusätzlichen Standorten in Wien, Sistrans, Hitzendorf und Linz jetzt noch näher an unseren Kunden. “ - Jürgen Klösch, CEO World Direct

Rückfragen & Kontakt:

Mario Raunig

mario.raunig @ world-direct.at

www.world-direct.at