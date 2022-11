FPÖ – Kaniak: „Schwarz-grüne Regierung gefährdet Gesundheit unserer Kinder“

„Diese Regierung ist nicht nur ein Übel, sondern gemeingefährlich“

Wien (OTS) - „Im Prinzip geht unser komplettes Gesundheitssystem den Bach hinunter, besonders im Argen liegt aber die ärztliche Versorgungssicherheit bei unseren Kindern.“ So kommentierte der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak die aktuelle Diskussion bei der ärztlichen Versorgung von Kindern und die bereits ausgesprochene Beendigung der Mutter-Kind-Pass Untersuchungen von vier Landesärztekammern.

„Laut aktuellen Medienberichten betreut in Österreich derzeit eine Kassenordination mehr als 10.000 Kinder. Aber auch die Spitäler können die fehlende Versorgung nicht mehr auffangen, da auch hier immer mehr Kinderabteilungen vor dem Aus stehen beziehungsweise bereits abgebaut wurden. Zudem schwelt die Diskussion um die Mutter-Kind-Pass-Vergütungen schon seit Monaten, ohne dass eine greifbare Lösung in Aussicht ist. Nun steht es Spitz auf Knopf, dass mehrere Länder die Untersuchungen einstellen. Immerhin wurde die Vergütung für diese für unsere Kinder und Mütter so wichtige Untersuchungsreihe seit 28 Jahren nicht valorisiert. Da dürfte es doch keinerlei Überlegungen und Verzögerungen geben, sondern nur noch rasches und konsequentes Handeln!“, so Kaniak.

„Die 300 Millionen Euro für Corona-Impfstoffe wären wohl besser bei unseren Kindern und deren Müttern angelegt, zumal noch immer 20 Millionen Impfdosen lagernd sind und gerade dabei sind, abzulaufen. Aber nicht nur der grüne Gesundheitsminister Rauch hat die Verantwortung dafür zu tragen, sondern auch die ÖVP mit Finanzminister Brunner, der sich an der Energiekrise gerade eine goldene Nase verdient. Diese Regierung ist nicht nur ein Übel, sondern gemeingefährlich. Noch dazu versinken ÖVP und Grüne im Morast an Korruption und moralischen Mangelerscheinungen“, betonte Kaniak.

„Aber auch der Umgang mit unserem medizinischen Personal ist verantwortungslos. Einerseits wird das medizinische Personal verdienterweise in den Himmel gelobt, andererseits verbessert man weder ihre Arbeitssituation noch gibt es eine anständige Vergütung. Das beste Beispiel sind die 2.000 Euro an Corona-Prämie für unser Pflegepersonal – brutto wohlgemerkt, nicht brutto für netto so wie es Betriebe bis zu 3.000 Euro auszahlen dürfen. Weiters ist auch die langfristige Erhöhung der Gehälter nach wie vor nicht gesichert, erklärte der FPÖ-Gesundheitssprecher.

„Minister Rauch hat nun im Interesse unserer Kinder und der österreichweiten ärztlichen Versorgung nicht mehr herumzulamentieren, sondern muss sofort handeln. Ein ‚rasch‘ dauert schon zu lange. Diese Regierung zeigt wieder und wieder, dass sie es nicht kann und auch nicht willens ist, im Sinne unserer Bevölkerung zu handeln. Die einzige Konsequenz daraus sind Neuwahlen zum Wohle Österreichs und unserer Bevölkerung“, forderte Kaniak den Rücktritt der Regierung ein.

