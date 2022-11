LICHT INS DUNKEL Radchallenge: Team Oberösterreich schafft 769km!

Österreichische Familien und Kinder in Not sind die großen Gewinner bei der 24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL.

Schwertberg (OTS) - Walter Ablinger, Angelika Niedetzky, Yvonne Marzinke, Thomas Hölzl, Julian Schöberl und Lukas Kaufmann radelten von Dienstag, 8. November, auf Mittwoch, 9. November, für Team Oberösterreich insgesamt 769 Kilometer. Das bedeutet zurzeit Rang zwei und somit die mögliche Qualifikation für das Finale der drei besten Bundesländer-Teams.

Die Steinbach International GmbH ist Partner des Teams Oberösterreich und stellte sein Headquarter in Schwertberg für die Austragung dieses Tourstopps zur Verfügung. Der Name Steinbach steht für traumhaftes Badevergnügen im eigenen Garten. Ob Pools, Filteranlagen, Wasserpflegeprodukte, Poolzubehör, -heizungen, -abdeckungen, Solarduschen oder aufblasbare Fun-Produkte: Erst mit dem breiten Produktportfolio von Steinbach wird der Sommer zum Sommer. Das internationale Produktions- und Großhandelsunternehmen aus Schwertberg beschäftig rund 300 MitarbeiterInnen, welche sich zum Teil auch am Publikumsrad.

Das Finale ist zum Greifen nahe!

Mit der Gesamtleistung zeigt sich das Team mehr als zufrieden. „Es geht um den guten Zweck. Außerdem war es stark, wie wir uns gegenseitig zu Topleistungen gepusht haben. Vielleicht konnten wir auch andere Leute motivieren, selbst aktiv zu sein“, meint der Teamkapitän und zweifache Handbike-Olympiasieger Walter Ablinger. „Wir wollten das Finale erreichen und haben unser Bestes dafür gegeben. Für LICHT INS DUNKEL gehen wir gerne an unsere Grenzen“, erklärt ORF-Oberösterreich Sportredakteur Thomas Hölzl. Zurzeit führt Team Niederösterreich das Ranking mit 795,6 erfahrenen Kilometern an. Dicht dahinter folgen Team Oberösterreich und Team Burgenland mit 769 und 747 Kilometern. Wenn Team Oberösterreich den derzeitigen Finalplatz halten kann, dann dürfen sie am 17. und 18. November in der PlusCity in Pasching wieder für LICHT INS DUNKEL in die Pedale treten.

Jeder Kilometer zählt für LICHT INS DUNKEL

Im Vorjahr wurden bei der Veranstaltung insgesamt 500.000,- Euro an Spendengeldern für LICHT INS DUNKEL eingefahren. Auch dieses Jahr werden alle geradelten Kilometer in bares Geld umgewandelt. Das Unternehmen Steinbach selbst stellte ein eigenes Team bestehend aus Spielern der Steinbach Black Wings, einigen Promis wie Peter Affenzeller oder Nina Kraft und vielen motivierten Steinbach MitarbeiterInnen für das Publikumsrad zusammen. Auch auf diesem Rad wurde 24h durchgeradelt und es konnten unglaubliche 694 Kilometer zusätzlich gefahren werden. Diese werden in eine Spende für LICHT INS DUNKEL umgewandelt.

"Unser eigenes Team war unglaublich! Wir waren rund um die Uhr immer da und es war immer jemand am Rad. Tolle Leistung vom Team Oberösterreich! Schöne Sache, dass wir hier dabei sein dürfen und helfen können!", so Mag. Horst Lauß, Geschäftsführer der Steinbach International GmbH.

