FH Campus Wien implementiert Nachhaltigkeitsmanagement in der Lehre der Sozialwirtschaft

Wien (OTS) - Als erste deutschsprachige Hochschule implementiert die FH Campus Wien Nachhaltigkeitsmanagement und Green Controlling in das Curriculum des Masterstudiums Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit. Europäische Partnerhochschulen werden diesem Beispiel folgen.



FH Campus Wien ist Vorreiterin



Gerätenutzungsdauer, Energiesparmaßnahmen, umweltschonende Verbrauchsgüter, Gesundheitsförderungsmaßnahmen oder flexible Dienstzeiten für Mitarbeiter*innen – um als Sozialunternehmen nachhaltiger zu agieren, sind oftmals keine großen Budgets notwendig. Peter Stepanek, Leiter des Masterstudiums Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit an der FH Campus Wien weiß, wie wichtig es ist, Führungskräften von morgen das Wissen und Werkzeug mitzugeben, um Sozialorganisationen nachhaltiger zu gestalten. „Unsere Ressourcen werden knapper. Damit muss sich auch die Sozialwirtschaft auseinandersetzen – obwohl hier oft sehr schlanke Overhead-Strukturen herrschen, zeitliche Ressourcen fehlen und Fördermittel nicht in Nachhaltigkeitsziele, sondern in die Arbeit mit Klient*innen fließen. Bewusstsein und konkrete Lösungsansätze bereits in der Lehre zu implementieren, sehe ich als wesentlichen Schritt für den Transfer in die Unternehmensebene. Deshalb freut es mich besonders, dass wir als erste deutschsprachige Hochschule Nachhaltigkeitsmanagement in unser Curriculum implementieren konnten“, so Stepanek, der mit seinem kürzlich erschienenen Lehrbuch „Sozialwirtschaft nachhaltig managen: Eine Einführung“ auch für Praktiker*innen nützliche Anhaltspunkte gibt.



Drei Säulen von Nachhaltigkeit



Ökologisch, ökonomisch und sozial – auf diesen drei Ebene kann ein Unternehmen nachhaltig agieren. Davon leitet sich auch der Name des von Erasmus+ geförderten Pionierprojekts ab, das Peter Stepanek initiiert hat: eco3 – Sustainability Management and Green Controlling in the Social Economy. Wenn es um Nachhaltigkeitsmanagement geht, darf auch Green Controlling nicht fehlen. Im Green Controlling werden – wie auch im klassischen Controlling – Kennzahlen definiert, nach denen gesteuert wird. Neben üblichen ökonomischen Kennzahlen, wie Umsatz oder Gewinn, werden hier aber auch ökologische und soziale Kennzahlen, wie der Wasserverbrauch, die Nutzung des Fahrrads für Dienstwege oder die Mitarbeiter*innenzufriedenheit, miteinbezogen.



Kooperation internationaler Partner



Im Diskurs mit Hochschulpartnern aus Deutschland (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt), Tschechien (University of Ostrava) und Rumänien (Babes Bolyai University) sowie der akaryon GmbH (AT) und der Xit GmbH (DE) wurden Lehrmaterialien, zwei Planspiele und ein Online Tool für Green Controlling entwickelt. Langfristiges Ziel aller beteiligten Hochschulen ist es, Nachhaltigkeitsmanagement und Green Controlling in den jeweiligen Lehrplan zu implementieren. Auch ein Folgeprojekt ist geplant

Über das Masterstudium Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit der FH Campus Wien



Die FH Campus Wien bietet mit dem Masterstudium Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit das erste europäische Studium dieser Art an, das mit einem Joint Degree mehrerer europäischer Hochschulen abschließt. Das Studium hat einen internationalen bzw. europäischen Schwerpunkt. Die Studierenden erwerben während des Studiums Managementkompetenzen zur Konzeption, Planung, Steuerung und Leitung sozialwirtschaftlicher Organisationen oder Fachbereiche. Ihr internationales und transkulturelles Wissen erweitern sie durch die Auseinandersetzung mit länderübergreifenden (sozial)politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Europäischen Union.



FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen



Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

