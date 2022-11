biogas22: klimaaktiv Biogaskongress am 1. und 2. Dezember 2022 in Graz

Wien (OTS) - Biogas22, der alljährliche Fachkongress rund ums Thema Biogas, wird nach 2-maliger Ausführung im Online-Format dieses Jahr am 1. und 2. Dezember wieder vor Ort, im Steiermarkhof in Graz, über die Bühne gehen. Der Kongress findet im Rahmen von klimaaktiv und in Kooperation mit dem Land Steiermark sowie der Wirtschaftskammer und der Landwirtschafskammer Steiermark statt.

Das wohl stürmischste Energiejahr seit langem neigt sich dem Ende zu. Die Zeichen der Zukunft stehen in vielen Bereichen auf Veränderung. Ende 2021 erreichten die Energiepreise erstmals Höhen, die bis dahin niemand für möglich gehalten hätte. Im gesamten Jahr 2022 ging diese Rallye weiter und ermöglichte es der Biogasbranche, erstmals Strom am Markt direkt abzusetzen.

Nach einer notwendigen Novellierung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes im Jänner ist dieses nun vollumfänglich in Kraft. Mit Beginn Oktober 2022 wurde auch die Marktprämienverordnung endlich verabschiedet. Für den Bereich der Verstromung von Biogas direkt vor Ort ist damit endlich der rechtliche Rahmen fertig. Für Biomethananlagen wird derzeit unter Federführung des Klimaschutzministeriums an der Investitionsförderungsverordnung als auch an dem Erneuerbares-Gas-Gesetz gearbeitet.

Im Rahmen von klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des BMK, werden innerhalb der 2-tägigen Veranstaltung momentane und zukünftige Chancen und Herausforderungen für die Biogasbranche beleuchtet. Die aktuelle Energiesituation ruft großes Interesse an der Teilnahme hervor. Es werden über 300 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet, die sich über aktuelle Entwicklungen rund um das Thema Biogas informieren wollen. Neun Premiumpartner und weitere 21 Fachausstellende aus der Biogasbranche werden am Kongress vertreten sein. Es erwarten Sie hochkarätige Vorträge von Expert:innen und nationalen sowie internationalen Vertreter:innen der Branche.

Im Fokus des diesjährigen Branchentreffs stehen folgende Themen:

Greening the Gas: im Besonderen auch Lösungsansätze für die Umstellung und Erweiterung bestehender Biogasanlagen

Die Möglichkeiten bei der Umsetzung des beschlossenen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes

Bestehende und künftige Nachhaltigkeitsanforderungen und wie diese am besten erreicht und nachgewiesen werden können

Systemintegration von Vor-Ort-Verstromungen

Forschungs- und Weiterentwicklungsnotwendigkeiten im Biogassektor

Eröffnet wird der Kongress von Jürgen Schneider, Sektionschef im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Technologie, dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Steiermark Franz Titschenbacher, Herbert Ritter, dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Steiermark, sowie Biogas-Obmann Norbert Hummel.

Nach der Eröffnungspräsentation von Manfred Pachernegg von der Energienetze Steiermark über das steirische Modell zum Ausbau der Biomethaneinspeisung widmet sich der erste Tag den Themen der Biomethanproduktion und der Finanzierung von Vorhaben im Bereich Grüner Gase. Abgerundet wird der Eröffnungstag mit einer Session zur Strom- und Gasvermarktung. Am zweiten Tag werden anschließend die Effizienzsteigerung bei Biogasanlagen behandelt und auf Möglichkeiten zur Systemintegration von Vor-Ort-Verstromungen eingegangen. Zusätzlich erfahren Sie Wissenswertes zur aktuellen Rechtslage rund um das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz sowie Forschungs- und Weiterentwicklungsnotwendigkeiten im Biogasbereich. Seien Sie dabei!

Details zum Programm und zur Anmeldung finden Sie hier.



biogas22 Kongress

Datum: 01.12.2022, 09:00 - 18:00 Uhr

Ort: Steiermarkhof

Ekkehard-Hauer-Straße 33, 8052 Graz, Österreich

Url: https://www.kompost-biogas.info/veranstaltungen/kongress-biogas22/

Anmeldungen Jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Kompost & Biogas Verband Österreich

Ing. Franz Kirchmeyr

Fachbereichsleiter Biogas

+43 1 890 1522

kirchmeyr @ kompost-biogas.info

www.kompost-biogas.info; www.klimaaktiv.at/biogas