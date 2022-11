Integrität im Journalismus statt eines Boys Club aus Politik und Medien

Frauennetzwerk Medien fordert Rückbesinnung auf Moral und Berufs-Ethik – und mehr Frauen in Führungsebenen

Wien (OTS) - Wäre das in Chats offenbarte unsittliche Naheverhältnis einiger Chefredakteure zur Politik nicht passiert, wenn es Chefredakteurinnen wären? Diese Frage kann und möchte der Vorstand des Frauennetzwerk Medien nicht beantworten. Solange in Österreichs Medienhäusern überwiegend Männer Führungspositionen mit ihnen ähnlichen Männern besetzen, werden wir das auch nicht herausfinden.

Geschlecht entscheidet nicht über Integrität, Moral und Berufs-Ethik. Es gibt in unserer Branche eine Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen, die kritisch, objektiv und transparent arbeitet. Als Vorstand des Frauennetzwerks Medien fordern wir, dass künftig sie Führungsverantwortung in ihren Medienhäusern bekommen.

In Krisen- und Kriegszeiten braucht es Qualitätsjournalismus dringender denn je als vierte, kontrollierende Macht im Staat – keinen Boys Club aus Politikern und einzelnen Medienvertretern, die für die eigene Karriere die Integrität dieses wunderbaren Berufes opfern.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Vyslozil

Tel.: +43676848451427

office @ frauennetzwerk.at