EcoFlow RIVER 2 wird die erste von TÜV Rheinland zertifizierte tragbare Powerstation-Serie

London (ots/PRNewswire) - Die dreiteilige Serie erhielt die Zertifizierung von TÜV Rheinland für ‚Zuverlässige Ladegeräte'.

EcoFlow, ein umweltfreundliches Unternehmen für Energielösungen, gab heute bekannt, dass die RIVER 2-Serie offiziell in EcoFlow Online-Geschäften in Europa sowie auf Amazon zum Kauf erhältlich ist. Inzwischen hat die RIVER 2-Serie die Zertifizierung von TÜV Rheinland für ‚Zuverlässige Ladegeräte' erhalten, und diese Serie ist die erste in der Branche der tragbaren Energieerzeugung, die vom weltweit führenden Anbieter von unabhängigen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen zertifiziert wurde.

„EcoFlow hat der Anwendererfahrung und der Sicherheit immer Priorität eingeräumt, da es unsere Aufgabe ist, hochwertige Produkte zu liefern, die Verbraucher weltweit stärken", so Bruce Wang, CEO von EcoFlow. „Es ist eine Ehre, die Zertifizierung von TÜV Rheinland zu erhalten, da es eine weitere Anerkennung dafür ist, dass unsere Produkte die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen."

Die Zertifizierung von TÜV Rheinland für ‚Zuverlässige Ladegeräte' bewertet in erster Linie die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Aufladung und Entladung von tragbaren Powerstationen in verschiedenen realen Szenarien durch wissenschaftliche und objektive Prüfmethoden. Unter Berücksichtigung dieser und anderer Aspekte der tatsächlichen Anwendererfahrung entwickelte TÜV Rheinland ein strenges Zertifizierungsprogramm für die RIVER 2-Serie. Anschließend wurde eine genaue und umfassende Evaluierung anhand von drei wichtigen Prüfstrategien durchgeführt, darunter die Bewertung der Spannungsstabilität, der Lebensdauer, der Energieumwandlungseffizienz, der Lade- und Entlade-Temperatur und anderer grundlegender Betriebsabläufe sowie die Überprüfung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Anwendungsfällen.

Darüber hinaus beauftragte EcoFlow TÜV Rheinland mit der Durchführung von Verifizierungstests für die X-Stream Schnelllade- und X-Boost Überlastschutz-Funktionen der RIVER 2-Serie, da die tatsächliche Leistung dieser Funktionen die Anwendererfahrung insgesamt stark beeinflusst.

„Sicherheit und Qualität sind unsere konsequenten Bemühungen seit 150 Jahren", sagte Jay Yang, VP von TÜV Rheinland. „Die Kunden von EcoFlow können beruhigt sein in dem Wissen, dass die RIVER 2-Baureihe alle unsere strengen Sicherheitsprüfverfahren bestanden hat."

EcoFlow ist ein Anbieter von tragbaren Strom- und erneuerbaren Energielösungen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 bietet EcoFlow seinen Kunden in über 100 Märkten sorgenfreie Energie mit tragbaren Powerstations und umweltfreundlichem Zubehör.

