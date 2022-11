Symposium: Washingtoner Abkommen und Allgemeiner Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus

Eines der größten Projekte zur Entschädigung und Restitution für NS-Opfer in Österreich ist abgeschlossen

Wien/Washington (OTS/Nationalfonds) - Im April 2022 wurde der Allgemeine Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus nach Erfüllung seiner Aufgaben aufgelöst und damit eines der größten Projekte zur Entschädigung und Restitution für NS-Opfer in Österreich abgeschlossen.

Gemeinsam mit der Diplomatischen Akademie Wien lädt der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus zum Symposium „Washingtoner Abkommen und Allgemeiner Entschädigungsfonds“ ein.

Der Abschluss des Washingtoner Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zur Regelung von Fragen der Entschädigung und Restitution für Opfer des Nationalsozialismus sowie die Errichtung des Allgemeinen Entschädigungsfonds jährten sich 2021 zum 20. Mal.

Dieses Jubiläum und die Auflösung des Entschädigungsfonds sind Anlass, Bilanz zu ziehen, den Status quo der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen zu beleuchten sowie einen Ausblick auf künftige Herausforderungen zu geben.

Zu Wort kommen damalige Verhandler*innen, politische Verantwortungsträger*innen, die für die Umsetzung der Entschädigungs- und Restitutionsmaßnahmen Verantwortlichen sowie Wissenschaftler*innen, die zum Thema geforscht und publiziert haben.

Programm:

Begrüßung durch Martina Schubert, Vizedirektorin der Diplomatischen Akademie Wien und Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident, Vorsitzender des Kuratoriums des Nationalfonds der Republik Österreich.



Keynotes halten Stuart Eizenstat, ehemaliger US Deputy Secretary of the Treasury und Leiter der Verhandlungen, die zum Washingtoner Abkommen 2001 führten, sowie Oliver Rathkolb, Univ.-Prof. am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien.

Panel 1: Verhandlungen zum Washingtoner Abkommen

mit David Javdan (Anwalt, USA), Hans Winkler (ehem. Leiter des Völkerrechtsbüros, österr. Verhandlungsteam), Herbert Pichler (ehem. Syndikus der österr. Banken und Versicherungen, österr. Verhandlungsteam), Ursula Kriebaum (Univ.-Prof. für Völkerrecht, österr. Verhandlungsteam), Chair: Lilly Sucharipa (Völkerrechtsexpertin)



Panel 2: Umsetzung des Washingtoner Abkommens

mit Brigitte Bailer (ehem. stv. Vorsitzende Historikerkommission), Ariel Muzicant (Präsident European Jewish Congress, ehem. Präsident IKG Wien), Hannah Lessing (Generalsekretärin Nationalfonds und Entschädigungsfonds), Chair: Helmut Wohnout (Generaldirektor Österreichisches Staatsarchiv)



Panel 3: Der Allgemeine Entschädigungsfonds – Bilanz und Wirkung

mit Erich Kussbach (ehem. Mitglied Schiedsinstanz für Naturalrestitution), Sir Franklin Berman (ehem. Vorsitzender Antragskomitee), Daniel Kalbeck (Antragsteller, Österreich), Nicole Immler (Univ.-Prof., University of Humanistic Studies, Utrecht), Chair: Fiorentina Azizi-Hacker (Menschenrechtsexpertin)



Abschließende Diskussionsrunde

mit Morgan Hall (Political Unit Chief, U.S. Embassy Vienna), Peter Moser (ehem. Österr. Botschafter in den USA), Michael Fink (Berater der IKG), Moderation: Michael Haider (Außenministerium)

Im Rahmen des Symposiums wird die zweisprachige Ausstellung "Vom Vergessen zum Erinnern" mit Wissenswertem zu Entschädigung und Restitution für NS-Opfer durch den Allgemeinen Entschädigungsfonds sowie zu Aufgaben und Tätigkeiten des Nationalfonds gezeigt.

Bei einem Büchertisch des Verlags Facultas können Publikationen zum Thema, darunter der Schlussbericht des Antragskomitees und die Buchreihe Entscheidungen der Schiedsinstanz für Naturalrestitution erworben werden.

Bei der Veranstaltung sind die COVID-19-Maßnahmen zu beachten. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Ihrem Besuch über die aktuell geltenden Regelungen.

Anmeldung erforderlich über: https://www.da-vienna.ac.at/Events

Datum: 14.11.2022, 09:00 - 18:00 Uhr

Ort: Diplomatische Akademie Wien

Favoritenstraße 15a, 1040 Wien, Österreich

Url: https://www.nationalfonds.org/meldung/symposium-washingtoner-abkommen-und-allgemeiner-entschaedigungsfonds

